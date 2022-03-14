IMF警告俄羅斯或債務違約 料不會觸發環球金融危機

俄烏戰爭爆發後，多國宣布制裁俄羅斯。俄財長透露俄約一半外匯儲備遭凍結，要改用俄羅斯盧布還債。國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃警告俄羅斯或出現債務違約，但預料不會觸發全球金融危機。

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格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周日（13日）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，指多國制裁已對俄羅斯經濟產生嚴重影響，估計俄羅斯今年經濟會嚴重衰退。

她更指戰爭和制裁也對俄羅斯鄰國產生重大影響，例如已經引發新一波難民潮。

格奧爾基耶娃又表示制裁限制了俄羅斯獲取資源和償還債務的能力，這代表俄羅斯現時有出現違約情況的可能性。她指俄羅斯有足夠資產來償還債務，但無法獲得這筆資金。

當被問到俄羅斯倘出現債務違約會否引發全球金融危機時，她就表示就目前評估而言不會。

格奧爾基耶娃指銀行對俄羅斯的風險敞口約為1,200億美元（約9,360億港元），雖然這個數字並不小，但她認為沒有系統重要性。

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IMF上周批准向烏克蘭提供14億美元（約109.2億港元）的緊急援助。而格奧爾基耶娃表示這筆資金存放於只有烏克蘭政府才可使用的特殊賬戶，即使俄羅斯於戰爭中取勝並扶植烏克蘭新政府，也無法動用這筆資金。

俄羅斯財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）表示，俄羅斯約一半黃金和外滙儲備遭凍結。該國約6,400億美元（約4.99萬億港元）的儲備總額當中，有3,000億美元（約2.34萬億港元）都無法使用。

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責任編輯：鄭錦玲