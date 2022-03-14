【全城抗疫】屈臣氏蒸餾水成立抗疫平台 捐逾10萬口罩及抗疫包助基層

屈臣氏蒸餾水宣布成立企業社福抗疫平台，透過與多個非牟利團體合作，捐贈抗疫包予有需要人士。首階段已安排捐贈超過10萬抗疫包，協助劏房戶、小童、弱勢社群及低收入家庭抗疫。

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屈臣氏蒸餾水在東華三院的協助下，將向每戶「南昌220」組合社會房屋的低收入家庭，捐贈WatsMask ASTM Level 3口罩及抗疫包，當中包括小童醫用口罩，東華三院外展服務隊亦會協助選出醫用口罩予居住於深水埗區劏房的服務使用者。

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屈臣氏蒸餾水亦透過成立此企業社福抗疫平台，集合多個非牟利團體的力量，將抗疫物資分發予有需要社群，包括低收入家庭、長者、殘障人士、智障人士、病患者及臨時居住於皇后山邨、茘景邨隔離設施的居民等，相關平台以確保資源配對合適為要。至今參與協作機構包括香港新界獅子會、苗圃行動、香港仔坊會、基督教家庭服務中心、香港基督教女青年會、香港家庭褔利會及香港聖公會迎康園。

是次送暖行動中的抗疫包，包括WatsMask ASTM Level 3醫用口罩、屈臣氏蒸餾水（430毫升樽裝） 、屈臣氏鹼性水9.0（420毫升樽裝）及 WatsLife滴雞精。

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責任編輯：嚴浩文