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【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成

新經濟追蹤 12:51 2022/03/14

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【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成

內媒引述消息指，騰訊 （00700） 及阿里巴巴等將於未來數周裁員，據員工內部估計，騰訊料裁員10%至30%，阿里巴巴裁員30%。報道稱，阿里巴巴旗下MMC事業群正計劃裁員，是次裁員人數涉20%，目前多個業務線已經初步敲定裁員名單。

中銀保監警惕過度借貸營銷誘導的風險　阿里巴巴京東齊破底【下一頁】

公開資料顯示，阿里巴巴於2021年3月宣布成立MMC事業群，聚焦社區業務，並整合了零售通和盒馬集市。

自2021年以來，互聯網大廠開始裁員潮。騰訊於去年9月啟動小業務部門的裁員工作，12月愛奇藝被曝裁員兩成，快手也傳出邊緣業務線被整合消息。短短兩個月，微博（美：WB）、小米 （01810） 、滴滴（美：DIDI）、知乎（美：ZH）、拼多多（美：PDD）等在內的一大批互聯網頭部企業，相繼傳出人員“優化”、業務線調整的消息。

相關文章：【重拳監管】網信辦就《未成年人網絡保護條例》再徵求意見　要求合理限制未成年人消費行為　騰訊、網易、B站齊走弱

相關文章：【騰訊股價】騰訊重返430元大關　「中國巴菲特」段永平再次加倉

**恒指失二萬關 有貨者怎操作？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析**

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港股 微博（美：WB） 拼多多（美：PDD） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 騰訊 裁員 小米 阿里巴巴

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