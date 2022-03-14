【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成

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碧桂園服務6098暴挫18%敢撈底？ 受累母企碧桂園2007現沽壓逃生門幾錢？
內媒引述消息指，騰訊 （00700） 及阿里巴巴等將於未來數周裁員，據員工內部估計，騰訊料裁員10%至30%，阿里巴巴裁員30%。報道稱，阿里巴巴旗下MMC事業群正計劃裁員，是次裁員人數涉20%，目前多個業務線已經初步敲定裁員名單。
公開資料顯示，阿里巴巴於2021年3月宣布成立MMC事業群，聚焦社區業務，並整合了零售通和盒馬集市。
自2021年以來，互聯網大廠開始裁員潮。騰訊於去年9月啟動小業務部門的裁員工作，12月愛奇藝被曝裁員兩成，快手也傳出邊緣業務線被整合消息。短短兩個月，微博（美：WB）、小米 （01810） 、滴滴（美：DIDI）、知乎（美：ZH）、拼多多（美：PDD）等在內的一大批互聯網頭部企業，相繼傳出人員“優化”、業務線調整的消息。
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