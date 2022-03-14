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【芯片荒】福特汽車將售「缺芯」Explorer SUV　後排座位沒冷氣也照賣？　

科技 13:15 2022/03/14

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缺失部分芯片的Explorer SUV，車主仍可控制前排座位上的暖氣和冷氣系統，同時這批「缺芯」汽車將會減價發售。（法新社）

芯片短缺問題一直困擾著眾多汽車製造商，使一些車款不但面臨減產，甚至需要停產。福特汽車（Ford）同樣面臨芯片荒，而其解決方法卻是選擇繼續銷售，旗下沒有安裝後排座位冷氣及加熱控制芯片的Explorer SUV ，但就承諾將在一年內向經銷商運送缺失的芯片，並向已經購買汽車的客戶裝回芯片。

【無人駕駛】小馬智行無人駕駛汽車系統異常　測試執照被加州政府暫停

據外媒《Automotive News》報道，福特原本是計劃在去年先運送未安裝好全部芯片的汽車到經銷商，但這些汽車是不允許駕駛的。現時這些未完成的車輛，則可安排銷售並允許駕駛。

【電動車】通用汽車擬加拿大建電池材料廠　加強電動車推廣力度

這些缺失部分芯片的Explorer SUV，車主仍可控制前排座位上的暖氣和冷氣系統，同時這批「缺芯」汽車將會減價發售。福特表示，是次安排是讓客戶盡快體驗到駕駛Explorer SUV的樂趣。

Tesla銷售沒有USB插口電動車

事實上，早前已有車商推出「缺芯」汽車，例如通用汽車（GM）的一些新車已放棄無線充電及高清收音機系統，Tesla正銷售部分沒有USB插口的電動車，而寶馬（BMW）也開始運送一些沒有輕觸式屏幕的汽車。

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責任編輯：陳卓賢

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