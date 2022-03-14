  • 27°C
香港時間 : 2022314日 (一) 13:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【南韓疫情】月底為5至11歲兒童打針 連3日增逾30萬確診

環球社會熱點 13:01 2022/03/14

分享：

南韓已開始逐步放寬新冠肺炎防疫措施，但當地疫情未見放緩。南韓當局宣布，本月底起為5至11歲兒童接種新冠疫苗。南韓當局透露，11歲以下兒童佔整體確診人數逾15%。南韓周日（13日）新增近31萬宗新冠確診個案，是當地連續第3日錄得逾30萬宗確診。

法國料為長者打第4針 口罩令將放寬 【下一頁】

南韓中央災難安全對策第二次長全海澈周一（14日）宣布，政府將從3月31日起，為5至11歲兒童接種新冠疫苗，民眾可本月24日起開始預約。全海澈表示，疫苗對該年齡層兒童的安全性及作用已在其他國家得到驗證，當地11歲以下兒童確診人數佔整體逾15%，所以政府決定為5至11歲兒童接種。

全海澈同時宣布，即日開始為12至17歲兒童接種加強劑疫苗，避免校園爆發疫情影響授課進度。他亦透露，南韓新冠疫苗安全性委員會近期發布研究報告顯示，mRNA疫苗和心肌炎副作用有關，政府將針對心肌炎進一步擴大疫苗異常反應人士賠償範圍。

奧地利叫停強制接種新冠疫苗 多數患者屬輕症 【下一頁】

南韓中央防疫對策本部同日宣布，前一日新增逾30.97萬宗確診，雖然較上周六（12日）少逾4萬宗，但已是當地連續3日錄得新增逾30萬宗紀錄。新增確診個案中，49.2%個案﹑即逾15.2萬宗皆屬首都圈地區，同日亦有200人染疫離世。

南韓政府預測，Omicron變種病毒疫情已於本周達至巔峰，屆時將日增29.5萬至37.2萬宗確診個案，但重症病例會維持在2,000宗水平。南韓目前已累計錄得逾686.6萬宗確診，逾1萬宗死亡個案，平均死亡率為0.15%，現有1,158名重徵患者，按日增84人。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【美國疫情】前總統奧巴馬確診新冠 已打加強劑
今日
【美國疫情】前總統奧巴馬確診新冠 已打加強劑
【法國疫情】料為長者打第4針 口罩令將放寬
2022/03/13
【法國疫情】料為長者打第4針 口罩令將放寬
【新冠疫苗】輝瑞短期內向美國提交第4針數據
2022/03/12
【新冠疫苗】輝瑞短期內向美國提交第4針數據
日本補貼經濟困難留學生 每人派逾6700元
2022/03/12
日本補貼經濟困難留學生 每人派逾6700元
【Moderna疫苗】針對Omicron變種 混合版第3針次階段測試
2022/03/11
【Moderna疫苗】針對Omicron變種 混合版第3針次階段測試

你可能感興趣

【美國疫情】前總統奧巴馬確診新冠 已打加強劑
今日 10:44
【美國疫情】前總統奧巴馬確診新冠 已打加強劑
【法國疫情】料為長者打第4針 口罩令將放寬
14:46 2022/03/13
【法國疫情】料為長者打第4針 口罩令將放寬
【新冠疫苗】輝瑞短期內向美國提交第4針數據
15:16 2022/03/12
【新冠疫苗】輝瑞短期內向美國提交第4針數據
兒童健康 副作用 疫情 疫苗 南韓 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】英男星有意接待難民 政府每月發3566資助

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月14日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄軍安插新市長 澤連斯基批「偽共和國」（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄軍安插新市長 澤連斯基批「偽共和國」（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月14日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月14日 時間13:00）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基重提設禁飛區 俄烏談判確認重啟（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基重提設禁飛區 俄烏談判確認重啟（不斷更新）
伊朗炸伊拉克美國領事館 核談判或因俄烏戰爭破局（第二版）
伊朗炸伊拉克美國領事館 核談判或因俄烏戰爭破局（第二版）
【烏克蘭戰爭】普京與德法領袖再通電 被指無意停戰
【烏克蘭戰爭】普京與德法領袖再通電 被指無意停戰
【烏克蘭戰爭】和談料達成妥協 烏方稱接近簽署協議
【烏克蘭戰爭】和談料達成妥協 烏方稱接近簽署協議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款