【南韓疫情】月底為5至11歲兒童打針 連3日增逾30萬確診

南韓已開始逐步放寬新冠肺炎防疫措施，但當地疫情未見放緩。南韓當局宣布，本月底起為5至11歲兒童接種新冠疫苗。南韓當局透露，11歲以下兒童佔整體確診人數逾15%。南韓周日（13日）新增近31萬宗新冠確診個案，是當地連續第3日錄得逾30萬宗確診。

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南韓中央災難安全對策第二次長全海澈周一（14日）宣布，政府將從3月31日起，為5至11歲兒童接種新冠疫苗，民眾可本月24日起開始預約。全海澈表示，疫苗對該年齡層兒童的安全性及作用已在其他國家得到驗證，當地11歲以下兒童確診人數佔整體逾15%，所以政府決定為5至11歲兒童接種。

全海澈同時宣布，即日開始為12至17歲兒童接種加強劑疫苗，避免校園爆發疫情影響授課進度。他亦透露，南韓新冠疫苗安全性委員會近期發布研究報告顯示，mRNA疫苗和心肌炎副作用有關，政府將針對心肌炎進一步擴大疫苗異常反應人士賠償範圍。

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南韓中央防疫對策本部同日宣布，前一日新增逾30.97萬宗確診，雖然較上周六（12日）少逾4萬宗，但已是當地連續3日錄得新增逾30萬宗紀錄。新增確診個案中，49.2%個案﹑即逾15.2萬宗皆屬首都圈地區，同日亦有200人染疫離世。

南韓政府預測，Omicron變種病毒疫情已於本周達至巔峰，屆時將日增29.5萬至37.2萬宗確診個案，但重症病例會維持在2,000宗水平。南韓目前已累計錄得逾686.6萬宗確診，逾1萬宗死亡個案，平均死亡率為0.15%，現有1,158名重徵患者，按日增84人。

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責任編輯：李俊儀