【重拳監管】網信辦就《未成年人網絡保護條例》再徵求意見　要求合理限制未成年人消費行為　騰訊、網易、B站齊走弱

▲ 【重拳監管】網信辦就《未成年人網絡保護條例》再徵求意見 要求合理限制未成年人消費行為

內地繼續重點關注未成年人網絡保護工作，尤其預防未成年人沉迷網絡遊戲。網信辦發布關於《未成年人網絡保護條例（徵求意見稿）》再次公開徵求意見的通知。徵求意見稿規定，明確平台責任義務，要求相關主體建立健全防沉迷制度，合理限制未成年人消費行為，採取措施防範和抵制流量至上等不良價值傾向。

內地遊戲巨頭跟隨大市腳軟，騰訊 （00700） 中午跌4.5%，報351.2元；網易 （09999） 跌5.6%，報121.8元；嗶哩嗶哩 （09626） 跌15.8%，報140元。

網信辦意見稿提到，網絡遊戲、網絡直播、網絡音視頻、網絡社交等網絡服務提供者應當採取措施，合理限制未成年人在使用網絡產品和服務中的單次消費數額和單日累計消費數額，不得向未成年人提供與其民事行為能力不符的付費服務。

網信辦：不得誘導未成年人參與應援集資、投票打榜

網信辦指出，網絡服務提供者要防範和抵制流量至上等不良價值傾向，不得設置以應援集資、投票打榜、刷量控評等為主題的社區、群組，不得誘導未成年人參與應援集資、投票打榜、刷量控評等網絡活動，並預防和製止其用戶誘導未成年人實施上述行為。

意見稿提到，若果違反規定，拒不改正或者情節嚴重的，並可以責令暫停相關業務、停業整頓、關閉網站、吊銷營業執照或者吊銷相關許可證。然而受到關閉網站、吊銷相關業務許可證或者吊銷營業執照處罰的，5年內不得重新申請相關許可，其直接負責的主管人員和其他直接責任人員5年內不得從事同類網絡產品和服務業務。

網信辦指互聯網平台應該每年發布未成年人網絡保護社會責任報告

網信辦指出，互聯網平台服務提供者應該要每年發布專門的未成年人網絡保護社會責任報告，並通過公眾評議等方式接受社會監督。

網信辦意見稿又稱，嚴禁以侵害未成年人身心健康的方式干預未成年人網絡沉迷；加強學校、監護人對未成年人沉迷網絡的預防和干預，提高教師對未成年人沉迷網絡的早期識別和干預能力，加強監護人對未成年人安全合理使用網絡的監督。

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