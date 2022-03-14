恒生指數急挫失兩萬點 三大自保策略你要知

港股跌勢未止，恒生指數失兩萬點關。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）認為恒指失兩萬「不意外」，指港股現市況下有三種策略：

（1）減持為主：跌穿20000點更多一個原因減持；

（2）持一半現金：如果投資者倉位平衡得宜，現市況下或持有很多現金，可持有一半現金，無論買甚麼股票，估計亦不會「輸double」，即使穿20000點亦不成問題。

（3）每跌千點可溝貨：不少投資者睇好港股後市博反彈，認為俄烏戰事長遠會過去、加息、殺估值總會見底，他建議向下溝貨宜分注，每跌1000點溝一次，但要留意恒指長綫投資吸引力低，睇好港股後市不宜博恒指。

*足本分析：重溫今早《開市追揸沽》（17：13-20：01）恒指失二萬關 有貨者怎操作？* （下附time code）

Time code

00：34 - 大市焦點速覽

03：00 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

04：25 - 亞太股市早段市況速報

05：01 - 美國聯儲局周四議息 加息步伐怎預示？

06：26 - 美國聯儲局「冇彈藥」救市、覆水難收 加息責無旁貸？

09：11 - 美股陷技術性熊市 不宜估底、切勿「Strong hold」

10：23 - 美股出現明顯報復式反彈、有利好消息才再入市 「大奇蹟日」未必是入市時機

11：00 - 是否做淡市「報復」時機？SARK＋QQQ仍是可行部署策略？

14：37 - 現市況躺平觀望更好？美股、港股睇咩指標評估入市時機？

15：44 - 港股上日市況速覽+北水盤路

16：50 - 恒指今周能否守二萬？

17：25 - 港股策略：以減持為主？分注吸納、每跌千點溝一注可行？

18：33 - 恒指結構令長綫投資吸引力低 睇好後市買港交所 （00388） 、友邦 （01299） 、MSCI香港指數更好？

20：02 - 內地2月新增貸款遜預期 內地降LPR減息放水機會大？

22：44 - 港股要等甚麼因素才可反彈？

23：06 - 內銀股分析：何時才有條件財息兼收？現價繼續持有或加注

25：16 - 大摩料更多中概股會加入「預定摘牌名單」 哪些中概股被除牌機會大？

29：09 - 中概股長綫投資起碼要以3、5、7年計？要留意自己持貨能力

29：50 - 港股開市前市況速報

30：29 - ET一周開倉：長江基建 （01038） 、中電 （00002） 、United States Oil Fund LP（USO.US）

36：28 - 港股開市初段市況速報

36：35 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、渣打 （02888） 入得過嗎？咩位可買入？

40：07 - 友邦 （01299） 公布業績後可做淡？

41：13 - 觀眾問股：友邦 （01299） 83.2元有貨繼續守？

42：55 - 觀眾問股：港股會否跌至18000點？盈富基金 （02800） 可買入？

45：18 - 觀眾問股：港交所 （00388） 445元有貨輸死了 有何方法對沖？

49：57 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 40元買入點算？ 母企碧桂園 （02007） 跌到懷疑人生危機大？

52：35 - 觀眾問股：中移動 （00941） 甚麼價錢可買入？ 長綫想財息兼收要50元以下才出手？

53：56 - 觀眾問股：領展 （00823） 現價儲貨可以嗎？會否見60元？

55：28 - 觀眾問股：京東物流 （02618） 25元有貨，為何未受惠疫情？

57：30 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 現貨買入收息以嗎？

59：05 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 64元買入怎處理？ 如大市好轉有機會反彈？

1：00：42 - 觀眾問股：九毛九 （09922） 18元買入 甚麼價位減持可蝕少啲？

1：03：01 - 港股、內地開市初段市況速報

1：03：38 - 消息股：京東物流 （02618） 、理想汽車 （02015） 、電視廣播 （00511） 、祖龍娛樂 （09990）

1：04：52 - 被列「預定摘牌名單」中概股速報：百濟神州 （06160） 、百勝中國 （09987） 、再鼎醫藥 （09688） 、和黃醫藥 （00013）

1：05：34 - 財經日誌提提你