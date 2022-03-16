【美股開市】俄烏停戰呼聲增加+觀望議息　道指升逾300點　納指升1.4%（不斷更新）

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俄烏局勢見曙光，市場觀望聯儲局議息，美股開市，三大指數齊高開。數據方面，美國2月零售銷售按月增加0.3%，略低於預期的0.4%，表明通脹可能在削弱消費者支出。

烏克蘭戰爭傳來好消息，烏克蘭總統澤連斯基表示，停戰談判愈來愈有機會成功，澤連斯基補充，仍需要時間作出符合烏克蘭利益的決定，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，和平談判不容易，但仍有妥協的希望。

克里姆林宮發言人佩斯科夫指出，烏克蘭成為中立國但保留自己軍隊的這一提議「可被視為是某種妥協」，暗示和平談判可能取得進展，和談對瑞典或奧地利式的中立，進行了討論。

波蘭、捷克和斯洛文尼亞總理訪問基輔後返回波蘭

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即市走勢：

【21：30】美股開市，道指高開324點，納指升近1.5%，標指升1%。

【18：51】道指期貨升365點，納指期貨升1.9%。

【18：00】烏克蘭戰爭傳來好消息，烏克蘭總統澤連斯基表示，停戰談判愈來愈有機會成功，澤連斯基補充，仍需要時間作出符合烏克蘭利益的決定，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，和平談判不容易，但仍有妥協的希望。

【17：16】道指期貨升306點，納指期貨升1.7%，標指期貨升1.1%。

【12：41】道指期貨跌53點，報33490點；標指期貨跌6點，報4255點；納指期貨跌4點或0.03%，報13454點。

【11：52】【烏克蘭戰爭】馬斯克再挑機普京「單對單決鬥」 直言「如果普京害怕打架 我只用左手」

【11：49】【NFT】朱克伯格預告Instagram短期內引入NFT功能

【11：20】【烏克蘭戰爭】歐盟新一輪制裁：禁評級機構對俄及相關企業評級 嚴限投資俄羅斯能源部門、出口珠寶手袋等奢侈品

【11：13】【烏克蘭戰爭】俄羅斯央行停止從銀行買入黃金 滿足家庭對貴金屬需求

【10：41】【烏克蘭戰爭】惠譽：俄羅斯若以盧布支付美元債券票息將構成主權違約 相關債券評級或降至「D」

【09：32】【電動車】郭明錤：蘋果Apple Car團隊已解散 如要2025年量產就要半年內重組

【08：26】【減持美債】中國1月減持美國國債86億美元 連續兩月減持

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

==以下3月15日（周二）股市==

俄烏恢復第四輪談判，油價回落，加上美國2月生產物價指數（PPI）低預期，反映生產端通脹受控，美股三大指數大幅反彈，道指尾段飇超過600點，納指收市升2.9%，後市繼續觀望聯儲局議息結果及俄烏局勢進展。

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道指收市升599點，報33544點；標指升89點，報4262點；納指升367點，報12948點。

美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）表示，正與中國監管部門保持積極溝通，近期已多次舉行會談，雙方致力於達成一份合作協議，以結束長達數年的跨境審計監管困局。反映美國上市中概股表現的金龍中國指數飆5%。

地緣危機有望進一步降溫，波蘭、捷克和斯洛文尼亞總理，正乘火車前往基輔，會見烏克蘭總統澤連斯基，以顯示歐盟支持，預期俄軍暫停攻擊基輔，同時亦顯示北約與歐盟的分歧。金價續受壓。紐約期金收報1,929.7美元，跌1.6%，創3月2日以來收市新低。

據CNBC本月初針對基金經理、經濟師及策略師進行的調查結果顯示，美國經濟未來1年陷入衰退的受訪者比例升至33%，較2月同類調查高10個百分點。

全球經濟復甦前景不明朗，對原油短缺的擔憂有所緩解。另外，周一傳美國有望解除對委內瑞拉的原油制裁，紐約期油及布蘭特期油一度跌9%，低見93.54美元及97.44美元。

俄烏局勢新消息包括：（1）英國宣布對俄羅斯進行新的經濟制裁，包括對價值9億鎊的初步商品清單實施35%的額外關稅，並與七國集團一起禁止向俄羅斯出口奢侈品，並制裁梅德韋傑夫；（2）俄烏談判消息人士：至少下周俄烏雙方不可能簽署任何協議；（3）歐盟禁止國際評級機構為俄羅斯主權債和企業債評級；（4）第四輪俄烏談判恢復。

俄羅斯宣布制裁拜登及布林肯 美國對11名俄羅斯軍事領導人實施制裁

俄羅斯宣布制裁美國總統拜登及國務卿布林肯，美國國防部長、參謀長聯席會議主席及中央情報局局長等官員，亦被制裁。另外，俄羅斯還對加拿大總理特魯多實行個人制裁。

在對美官員制裁名單上共有13人，他們被禁止入境俄羅斯，以回應華盛頓方面對俄羅斯官員施加的制裁；美國前國務卿希拉莉亦在名單上。

俄羅斯上月下旬對烏克蘭採取軍事行動之後，英國及歐盟宣布將俄羅斯總統普京及外長拉夫羅夫，列入資產凍結制裁名單；隨後美國財政部亦宣布制裁普京、拉夫羅夫，俄羅斯防長紹伊古及俄軍總參謀長格拉西莫夫。

其後，美國對俄作出反制行動。美國國務卿布林肯當地時間3月15日宣布，拜登政府針對包括俄羅斯國防部副部長克里沃魯奇科在內的11名俄羅斯軍事領導人實施新的制裁。

美國將封鎖這11名俄羅斯軍事領導人在美國的財產和股權，並禁止這11人在美國境內進行任何交易。這11人將被加入國家特別制裁人員名單。此外，美國將封鎖這11人直接或間接持有超過50%股份的公司或實體。

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即市走勢：

【01：15】白宮新聞秘書普薩基表示，美國總統拜登將於3月24日參加北約峰會。

【01：02】俄烏談判代表積極評價談判進程

烏克蘭總統辦公室副主任表示，俄烏會談現在更富有建設性，雙方已經在商討未來即將簽署的協議。俄羅斯代表團團長梅津斯基在社交媒體寫道，俄烏談判代表每天都通過視頻進行談判，這樣既節約時間又節約資源。

【00：57】北約秘書長斯托爾滕貝格：北約各國將於3月24日在布魯塞爾舉行會議

【00：51】據官方報刊：作為對俄羅斯更廣泛制裁的一部分，歐盟禁止對俄羅斯天然氣公司Gazprom、俄羅斯石油公司Rosneft和俄羅斯石油運輸公司進行投資

【00：43】俄外長：收到美國書面保證

據路透社消息，當地時間15日，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯已經收到美國的書面保證，美方保證針對俄方的制裁不會妨礙伊核協議框架內的合作。拉夫羅夫當天還說，俄方支持盡快恢復伊核協議，正等待美國解除對伊朗的制裁。

【00：43】烏克蘭總統辦公室：俄羅斯和烏克蘭的談判現在更具建設性，雙方正在就未來的協議進行討論。

【00：38】歐股主要指數收盤漲跌不一， 德國DAX30指數漲0.12%，英國富時100指數跌0.22%，法國CAC40指數跌0.23%

【00：31】歐盟無條件批准亞馬遜收購米高梅

【00：27】道指漲440點，漲幅為1.34%，報33386點；納指漲281點，漲幅為2.24%，報12862點；標指漲58點，漲幅為1.41%，報4231點。

【00：07】據塔斯社：俄羅斯正式告知歐洲委員會俄羅斯方面將撤資

【00：04】俄羅斯決定退出歐洲委員會

俄羅斯國家杜馬副主席托爾斯泰在社交媒體表示，俄羅斯決定退出歐洲委員會，俄外長拉夫羅夫的有關信件已交給該組織秘書長。

托爾斯泰指出，破壞與歐洲委員會對話的全部責任在於北約國家，他們一直以人權為主題來實現自己的地緣政治利益和對俄羅斯的攻擊。鑑於俄羅斯面臨前所未有的政治和制裁壓力，故不打算繼續向該組織繳納會費。托爾斯泰強調，俄羅斯是自願離開歐洲委員會的，這是一個平衡和深思熟慮的決定。

【23：54】外電引述歐盟官員表示，美國總統拜登「極有可能」參加3月24日在布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會

【23：24】地緣危機有望進一步降溫，波蘭、捷克和斯洛文尼亞總理，正乘火車前往基輔，會見烏克蘭總統澤連斯基，以顯示歐盟支持。金價大跌43美元或2.2%。

【23：10】美股持續拉升，納指漲超2%，英偉達漲超6%，特斯拉、亞馬遜漲超3%。

【23：09】美國國務卿布林肯宣佈對俄羅斯官員實行簽證制裁

【22：47】據俄羅斯衛星網：俄羅斯外交部稱，俄羅斯對美國五角大樓負責人、美國參謀長聯席會議主席實施了個別制裁；對美國前國務卿希拉莉實施制裁

【22：43】據國際文傳電訊社：俄羅斯對美國總統拜登和美國國務卿布林肯實施個人制裁

【22：29】美股大型科技股走高，Netflix漲3.62%，亞馬遜漲2.67%，特斯拉漲2%，微軟漲1.6%，Meta Platforms漲1.4%。

【22：25】熱門中概股攀升，騰訊音樂漲11.7%、霧芯科技漲9%，滿幫、嗶哩嗶哩、傳奇生物漲8%，京東、汽車之家、富途漲逾6%。

【22：25】道指升249點，納指升1.3%。

【22：15】部分中概股拉升，金山雲漲超15%，新東方、騰訊音樂漲超10%，虎牙漲近6%，嗶哩嗶哩、京東漲近4%。

【21：30】美股開市，道指升213點，納指升逾0.8%，標指升逾0.7%。

【21：05】英特爾將在德國半導體材料大型生產與應用研發中心（Mega Site）投資170億歐元。

【20：44】道指期貨升130點，納指期貨升逾0.8%。

【20：30】【美國經濟數據】美國2月最終需求PPI按月升0.8% 升幅低過預期

【20：29】道指期貨升45點，納指期貨升逾0.4%。

【18：48】道指期貨跌64點，納指期貨轉升5點。

【17：18】德法股市跌幅擴大至逾2%。

【17：08】道指期貨跌244點，納指期貨跌0.7%，標指期貨跌近0.8%。

【12：50】道指期貨升25點，報32970點；標指期貨升9點，報4182點；納指期貨升72點或0.6%，報13119點。

【12：49】【烏克蘭戰爭】普徠仕：通脹短期居高不下 吼有潛力提高經濟回報的公司

【12：26】【TSLA】Tesla不足一周兩度上調內地車型售價、Model Y高性能版累加3萬至近42萬人幣 美國車型同步全線加價

【11：43】【烏克蘭戰爭】俄羅斯財長：美元及歐元資產被凍結 將動用人民幣外匯儲備

【11：03】【油價】國際油價挫逾5% 紐約期油再穿100美元

【10：11】【芯片大戰】英國芯片商Arm 計劃全球裁員最多15% 料數百人受影響

【07：51】【烏克蘭戰爭】LME周三恢復鎳期貨交易 青山控股避過遭強制平倉

==以下3月14日（周一）股市==

在對俄制裁加碼、疫情及通脹威脅之下，環球增長前景轉弱，紐約期油曾跌穿100美元，道指一度飆451點，惟午市傳出俄羅斯與烏克蘭第四輪和談無突破，即隨標指與納指倒跌，收市道指喘穩，納指反覆挫逾2% ； 反映中概股表現的金龍中國指數再瀉11.7%。不過，整體美股成交偏少。

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聯儲局本周議息 ， 預期採2018年以來首次加息行動遏通脹，美國10年期債息創2019年7月以來新高，升穿2.1厘水平。道指收市升1點，報32945點；標指跌31點，報4173點；納指跌262點或2.04%，報12581點。夜期收市再挫526點，報19059點。

油價急瀉，西方石油股價挫4% ； 內地封城防疫影響iPhone生產，蘋果股價收跌2.7%。

歐盟決定對俄羅斯採取第四輪制裁，取消俄羅斯的貿易最惠國待遇，禁止歐盟企業投資俄羅斯油氣行業，禁止向俄羅斯出口奢侈品和高級汽車，禁止俄羅斯鋼鐵出口至歐盟等。歐盟還將尋求停止俄羅斯在國際貨幣基金組織及世界銀行的會員資格。

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白宮正在研究安排總統拜登在未來數周訪歐，與多國領袖舉行面對面會議，討論烏克蘭局勢，希望進一步強化美國在應對俄烏衝突事件上扮演領導角色。

美國債息升，國際金價連跌2天，紐約期金收市跌1.2%，每盎斯報1960.8美元。

俄羅斯及烏克蘭舉行第4輪談判，歐洲主要股市全線造好，德國DAX指數升2%。

戰況進展：（1）空襲持續，首都基輔9層大廈遭空襲，（2）烏克蘭設10條人道走廊疏散平民，（3）中國指美國製造假消息，俄羅斯沒要求中國軍事援助。（4）印度傳考慮買俄羅斯特價原油。

紐約聯儲銀行周一公布最新調查，美國消費者對通脹的憂慮未紓解，未來三年通脹預期中值從1月份的3.5%，升至2月份的3.8%，盡管仍低於2021年11月和12月的水平。對未來一年食品和天然氣價格變動的預期中值，分別上升了3.3和1.5個百分點，至9.2%和8.8%。房價方面，對未來一年房價變動的預期中值，則從9.8%升至10.1%。

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焦點新聞：

【美股一周前瞻】美股入夏令時間交易提前一小時 聚焦周四儲局議息結果

即市走勢：

【01：23】國際能源署署長表示，禁止或減少俄羅斯能源進口的決定，將對能源平衡產生重大影響。

【01：12】美國國務院：副國務卿謝爾曼與法國、德國、意大利的各部長，討論對烏克蘭的額外援助問題

【01：10】中概股跌幅擴大，納斯達克金龍中國指數跌幅再破10%。

【01：07】市場消息：美國副國務卿謝爾曼與歐洲同行，就對俄羅斯的制裁措施進行討論

【01：03】美股走低，標指跌幅達0.5%，納指跌1.7%。

【00：59】據悉，歐盟外交官正在就第四輪制裁方案的細節展開討論，聲明顯示，歐盟成員國批准對俄羅斯寡頭和實體實施第四輪制裁。

【00：58】據國際文傳電訊社：俄羅斯同意將對白俄羅斯的貸款重組為盧布

【00：54】俄烏談判俄羅斯代表團團長：俄烏視頻會談每天都在進行，沒有休息日

當地時間14日，俄烏談判俄羅斯會談代表團團長梅津斯基表示，俄羅斯和烏克蘭之間的視頻會談每天都在進行，沒有休息日，俄羅斯代表團正在盡一切可能爭取和平的未來。

【00：39】英國金融市場行為管理局（FCA）表示：FCA和英格蘭銀行正與倫敦金屬交易所（LME），就恢復公平有序的鎳市場進行接觸。

【00：35】倫敦金屬交易所3個月期鋁價格下跌5.1%，至3,306美元/噸。

【00：32】美股光伏太陽能板塊持續走低，晶科能源（美：JKS）跌12.3%，阿斯特太陽能（美：CSIQ）跌近11%，Sunworks（美：SUNW）跌近10%，瑞能新能源（美：SQL）跌9.24%，Sunpower（美：SPWR）跌逾8%。

【00：32】歐洲股市收市普遍上升，德股升逾2%法股升1.8%

英國富時100指數收漲38點，漲幅0.53%，報7193點；

法國CAC40指數收漲114點，漲幅1.84%，報6375點；

德國DAX30指數收漲293點，漲幅2.15%，報13921點；

西班牙IBEX35指數收漲100點，漲幅1.24%，報8242點；

意大利富時MIB指數收漲348點，漲幅1.51%，報23389點

【00：32】道指漲225點，漲幅為0.68%，報33169點；納指跌140點，跌幅為1.09%，報12703點；標指跌8點，跌幅為0.21%，報4195點。

【00：18】英國10年期國債收益率漲至2018年以來新高，暫升約12個基點，至1.6%上方。

【00：16】據道瓊斯新聞，富士康洽談在沙特建設一座價值90億美元的工廠。

【00：15】伊朗：核談判必須要解決俄羅斯的訴求

伊朗表示，伊核談判必須解決俄羅斯的要求，即對俄制裁不能阻礙伊朗與俄羅斯的貿易聯繫 。 一群共和黨參議員周一在給拜登政府的信中寫道，他們不支持簡單的恢復2015年核協議，因為這會削弱對伊制裁併減少對該國核計劃的限制。參議院50名共和黨議員中49人簽署了該信，只有肯塔基州議員Rand Paul棄權。

參議員們指責政府沒有就談判問題與國會磋商，也沒有承諾將協議提交參議院審查或批准。他們提出了這個核協議被下一屆政府拋棄的可能性，並表示「得不到國會兩黨支持的協議是不可能存續的。」 據報伊朗希望白宮保證美國未來的政府也不會退出協議，美方談判人員說他們不能做出這樣的許諾。

【00：06】納指下跌1%，刷新即市低位；標指轉跌，道指漲幅收窄至不足200點，此前一度漲逾400點。

【23：58】俄羅斯外交部表示，西方的制裁不會阻礙俄羅斯加強與伊朗的夥伴關係

【23：36】土耳其國防部表示，北約將於3月16日就烏克蘭問題舉行特別國防部長會議

【22：55】在制裁、疫情及通脹威脅之下，環球增長前景轉弱，油價急跌，紐約期油跌穿100美元。油價肯回落，股市即造好，道指升400點。

【22：16】道指升逾300點，油價跌6%，現貨金價跌32美元，反映避險意識回落。

【21：30】美股三大指數開市表現不一，道指早市升逾200點，納指跌約40點或0.2%，標指更跌55點或1.3%。

【19：21】俄烏雙方已經表明了立場，最近的會談將集中在建立停火、俄羅斯軍隊撤離以及對烏克蘭的安全保障上。

【18：00】紐約期油跌5%，暫報103.8美元； 布蘭特期油跌4%，暫報108.1美元。

道指期貨升353點，報33166點；標指期貨升44點，報4236點；納指期貨升126點，報13415點。

【13：09】道指期貨升221點，報33165點；標指期貨升26點，報4231點；納指期貨升52點或0.4%，報13354點。

【12：12】道指期貨升166點，報33110點；標指期貨升17點，報4221點；納指期貨升20點或0.2%，報13322點。

【10：56】【美股焦點】馬斯克：Tesla及SpaceX近期在原材料和物流面臨巨大通脹壓力

【10：15】【烏克蘭戰爭】高盛CEO：應否杯葛俄羅斯並非金融機構的責任 政府有責任制定政策

【08：32】【烏克蘭戰爭】俄羅斯約一半外滙儲備遭凍結 將改用盧布還債

【07：47】【國際油價】股神巴菲特未停手 再斥117億增持西方石油

【07：30】美股上周五倒跌，俄羅斯總統普京普京表示與烏談判取得一些積極進展，刺激美股上周五早段造好，道指一度漲341點，但美國總統拜登宣布更多制裁俄羅斯的新措施，美將中斷與俄貿易關係，道指收市倒跌229點，報32944點；納指跌286點或2.18%，報 12843點；標指跌55點，報4204點。

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責任編輯：梁浩碩