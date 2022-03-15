【美股期貨】道指期貨升25點　納指期貨升0.6%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

市場觀望聯儲局議息結果及俄烏局勢進展，美股期貨周二於亞洲時段向好，其中道指期貨升25點，納指期貨升72點或0.6%。美國今日將會公布2月PPI最終需求、2月核心PPI。

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即市走勢：

【12：50】道指期貨升25點，報32970點；標指期貨升9點，報4182點；納指期貨升72點或0.6%，報13119點。

【12：49】【烏克蘭戰爭】普徠仕：通脹短期居高不下 吼有潛力提高經濟回報的公司

【12：26】【TSLA】Tesla不足一周兩度上調內地車型售價、Model Y高性能版累加3萬至近42萬人幣 美國車型同步全線加價

【11：43】【烏克蘭戰爭】俄羅斯財長：美元及歐元資產被凍結 將動用人民幣外匯儲備

【11：03】【油價】國際油價挫逾5% 紐約期油再穿100美元

【10：11】【芯片大戰】英國芯片商Arm 計劃全球裁員最多15% 料數百人受影響

【07：51】【烏克蘭戰爭】LME周三恢復鎳期貨交易 青山控股避過遭強制平倉

==以下3月14日（周一）股市==

在對俄制裁加碼、疫情及通脹威脅之下，環球增長前景轉弱，紐約期油曾跌穿100美元，道指一度飆451點，惟午市傳出俄羅斯與烏克蘭第四輪和談無突破，即隨標指與納指倒跌，收市道指喘穩，納指反覆挫逾2% ； 反映中概股表現的金龍中國指數再瀉11.7%。不過，整體美股成交偏少。

即睇美股收市：

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聯儲局本周議息 ， 預期採2018年以來首次加息行動遏通脹，美國10年期債息創2019年7月以來新高，升穿2.1厘水平。道指收市升1點，報32945點；標指跌31點，報4173點；納指跌262點或2.04%，報12581點。夜期收市再挫526點，報19059點。

油價急瀉，西方石油股價挫4% ； 內地封城防疫影響iPhone生產，蘋果股價收跌2.7%。

歐盟決定對俄羅斯採取第四輪制裁，取消俄羅斯的貿易最惠國待遇，禁止歐盟企業投資俄羅斯油氣行業，禁止向俄羅斯出口奢侈品和高級汽車，禁止俄羅斯鋼鐵出口至歐盟等。歐盟還將尋求停止俄羅斯在國際貨幣基金組織及世界銀行的會員資格。

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白宮正在研究安排總統拜登在未來數周訪歐，與多國領袖舉行面對面會議，討論烏克蘭局勢，希望進一步強化美國在應對俄烏衝突事件上扮演領導角色。

美國債息升，國際金價連跌2天，紐約期金收市跌1.2%，每盎斯報1960.8美元。

俄羅斯及烏克蘭舉行第4輪談判，歐洲主要股市全線造好，德國DAX指數升2%。

戰況進展：（1）空襲持續，首都基輔9層大廈遭空襲，（2）烏克蘭設10條人道走廊疏散平民，（3）中國指美國製造假消息，俄羅斯沒要求中國軍事援助。（4）印度傳考慮買俄羅斯特價原油。

紐約聯儲銀行周一公布最新調查，美國消費者對通脹的憂慮未紓解，未來三年通脹預期中值從1月份的3.5%，升至2月份的3.8%，盡管仍低於2021年11月和12月的水平。對未來一年食品和天然氣價格變動的預期中值，分別上升了3.3和1.5個百分點，至9.2%和8.8%。房價方面，對未來一年房價變動的預期中值，則從9.8%升至10.1%。

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焦點新聞：

【美股一周前瞻】美股入夏令時間交易提前一小時 聚焦周四儲局議息結果

即市走勢：

【01：23】國際能源署署長表示，禁止或減少俄羅斯能源進口的決定，將對能源平衡產生重大影響。

【01：12】美國國務院：副國務卿謝爾曼與法國、德國、意大利的各部長，討論對烏克蘭的額外援助問題

【01：10】中概股跌幅擴大，納斯達克金龍中國指數跌幅再破10%。

【01：07】市場消息：美國副國務卿謝爾曼與歐洲同行，就對俄羅斯的制裁措施進行討論

【01：03】美股走低，標指跌幅達0.5%，納指跌1.7%。

【00：59】據悉，歐盟外交官正在就第四輪制裁方案的細節展開討論，聲明顯示，歐盟成員國批准對俄羅斯寡頭和實體實施第四輪制裁。

【00：58】據國際文傳電訊社：俄羅斯同意將對白俄羅斯的貸款重組為盧布

【00：54】俄烏談判俄羅斯代表團團長：俄烏視頻會談每天都在進行，沒有休息日

當地時間14日，俄烏談判俄羅斯會談代表團團長梅津斯基表示，俄羅斯和烏克蘭之間的視頻會談每天都在進行，沒有休息日，俄羅斯代表團正在盡一切可能爭取和平的未來。

【00：39】英國金融市場行為管理局（FCA）表示：FCA和英格蘭銀行正與倫敦金屬交易所（LME），就恢復公平有序的鎳市場進行接觸。

【00：35】倫敦金屬交易所3個月期鋁價格下跌5.1%，至3,306美元/噸。

【00：32】美股光伏太陽能板塊持續走低，晶科能源（美：JKS）跌12.3%，阿斯特太陽能（美：CSIQ）跌近11%，Sunworks（美：SUNW）跌近10%，瑞能新能源（美：SQL）跌9.24%，Sunpower（美：SPWR）跌逾8%。

【00：32】歐洲股市收市普遍上升，德股升逾2%法股升1.8%

英國富時100指數收漲38點，漲幅0.53%，報7193點；

法國CAC40指數收漲114點，漲幅1.84%，報6375點；

德國DAX30指數收漲293點，漲幅2.15%，報13921點；

西班牙IBEX35指數收漲100點，漲幅1.24%，報8242點；

意大利富時MIB指數收漲348點，漲幅1.51%，報23389點

【00：32】道指漲225點，漲幅為0.68%，報33169點；納指跌140點，跌幅為1.09%，報12703點；標指跌8點，跌幅為0.21%，報4195點。

【00：18】英國10年期國債收益率漲至2018年以來新高，暫升約12個基點，至1.6%上方。

【00：16】據道瓊斯新聞，富士康洽談在沙特建設一座價值90億美元的工廠。

【00：15】伊朗：核談判必須要解決俄羅斯的訴求

伊朗表示，伊核談判必須解決俄羅斯的要求，即對俄制裁不能阻礙伊朗與俄羅斯的貿易聯繫 。 一群共和黨參議員周一在給拜登政府的信中寫道，他們不支持簡單的恢復2015年核協議，因為這會削弱對伊制裁併減少對該國核計劃的限制。參議院50名共和黨議員中49人簽署了該信，只有肯塔基州議員Rand Paul棄權。

參議員們指責政府沒有就談判問題與國會磋商，也沒有承諾將協議提交參議院審查或批准。他們提出了這個核協議被下一屆政府拋棄的可能性，並表示「得不到國會兩黨支持的協議是不可能存續的。」 據報伊朗希望白宮保證美國未來的政府也不會退出協議，美方談判人員說他們不能做出這樣的許諾。

【00：06】納指下跌1%，刷新即市低位；標指轉跌，道指漲幅收窄至不足200點，此前一度漲逾400點。

【23：58】俄羅斯外交部表示，西方的制裁不會阻礙俄羅斯加強與伊朗的夥伴關係

【23：36】土耳其國防部表示，北約將於3月16日就烏克蘭問題舉行特別國防部長會議

【22：55】在制裁、疫情及通脹威脅之下，環球增長前景轉弱，油價急跌，紐約期油跌穿100美元。油價肯回落，股市即造好，道指升400點。

【22：16】道指升逾300點，油價跌6%，現貨金價跌32美元，反映避險意識回落。

【21：30】美股三大指數開市表現不一，道指早市升逾200點，納指跌約40點或0.2%，標指更跌55點或1.3%。

【19：21】俄烏雙方已經表明了立場，最近的會談將集中在建立停火、俄羅斯軍隊撤離以及對烏克蘭的安全保障上。

【18：00】紐約期油跌5%，暫報103.8美元； 布蘭特期油跌4%，暫報108.1美元。

道指期貨升353點，報33166點；標指期貨升44點，報4236點；納指期貨升126點，報13415點。

【13：09】道指期貨升221點，報33165點；標指期貨升26點，報4231點；納指期貨升52點或0.4%，報13354點。

【12：12】道指期貨升166點，報33110點；標指期貨升17點，報4221點；納指期貨升20點或0.2%，報13322點。

【10：56】【美股焦點】馬斯克：Tesla及SpaceX近期在原材料和物流面臨巨大通脹壓力

【10：15】【烏克蘭戰爭】高盛CEO：應否杯葛俄羅斯並非金融機構的責任 政府有責任制定政策

【08：32】【烏克蘭戰爭】俄羅斯約一半外滙儲備遭凍結 將改用盧布還債

【07：47】【國際油價】股神巴菲特未停手 再斥117億增持西方石油

【07：30】美股上周五倒跌，俄羅斯總統普京普京表示與烏談判取得一些積極進展，刺激美股上周五早段造好，道指一度漲341點，但美國總統拜登宣布更多制裁俄羅斯的新措施，美將中斷與俄貿易關係，道指收市倒跌229點，報32944點；納指跌286點或2.18%，報 12843點；標指跌55點，報4204點。

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責任編輯：梁浩碩