【美股期貨】道指期貨升逾200點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

俄羅斯及烏克蘭將於今日再舉行談判，美股期貨周一於亞洲時段升約221點，納指期貨升52點或0.4%。美國今日將踏入夏令時間，美股提早於本港時間晚2上9時30分開市。

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即市走勢：

【13：09】道指期貨升221點，報33165點；標指期貨升26點，報4231點；納指期貨升52點或0.4%，報13354點。

【12：12】道指期貨升166點，報33110點；標指期貨升17點，報4221點；納指期貨升20點或0.2%，報13322點。

【10：56】【美股焦點】馬斯克：Tesla及SpaceX近期在原材料和物流面臨巨大通脹壓力

【10：15】【烏克蘭戰爭】高盛CEO：應否杯葛俄羅斯並非金融機構的責任 政府有責任制定政策

【08：32】【烏克蘭戰爭】俄羅斯約一半外滙儲備遭凍結 將改用盧布還債

【07：47】【國際油價】股神巴菲特未停手 再斥117億增持西方石油

【07：30】美股上周五倒跌，俄羅斯總統普京普京表示與烏談判取得一些積極進展，刺激美股上周五早段造好，道指一度漲341點，但美國總統拜登宣布更多制裁俄羅斯的新措施，美將中斷與俄貿易關係，道指收市倒跌229點，報32944點；納指跌286點或2.18%，報 12843點；標指跌55點，報4204點。

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責任編輯：梁浩碩