  • 27°C
香港時間 : 2022314日 (一) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】道指期貨升逾200點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

股市 13:11 2022/03/14

分享：

美股動態不斷更新

俄羅斯及烏克蘭將於今日再舉行談判，美股期貨周一於亞洲時段升約221點，納指期貨升52點或0.4%。美國今日將踏入夏令時間，美股提早於本港時間晚2上9時30分開市。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

即市走勢：

【13：09】道指期貨升221點，報33165點；標指期貨升26點，報4231點；納指期貨升52點或0.4%，報13354點。

【12：12】道指期貨升166點，報33110點；標指期貨升17點，報4221點；納指期貨升20點或0.2%，報13322點。

【10：56】【美股焦點】馬斯克：Tesla及SpaceX近期在原材料和物流面臨巨大通脹壓力

【10：15】【烏克蘭戰爭】高盛CEO：應否杯葛俄羅斯並非金融機構的責任　政府有責任制定政策

【08：32】【烏克蘭戰爭】俄羅斯約一半外滙儲備遭凍結　將改用盧布還債

【07：47】【國際油價】股神巴菲特未停手　再斥117億增持西方石油

【07：30】美股上周五倒跌，俄羅斯總統普京普京表示與烏談判取得一些積極進展，刺激美股上周五早段造好，道指一度漲341點，但美國總統拜登宣布更多制裁俄羅斯的新措施，美將中斷與俄貿易關係，道指收市倒跌229點，報32944點；納指跌286點或2.18%，報 12843點；標指跌55點，報4204點。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

責任編輯：梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【港股市況】恒指午後初段跌800點穿20000關、科指跌逾7%　ATM跌4%至11%（不斷更新）

下一篇文章

恒生指數急挫失兩萬點 三大自保策略你要知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【中美金融戰】大摩：料更多中概股納入預定除牌名單　加速投資者拋售
【中美金融戰】大摩：料更多中概股納入預定除牌名單　加速投資者拋售
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】貝萊德基金的俄羅斯資產　在俄烏衝突後失去逾1300億元
【烏克蘭戰爭】貝萊德基金的俄羅斯資產　在俄烏衝突後失去逾1300億元
【美股收市】美將中斷與俄貿易關係 道指倒跌229點 中概股再瀉
【美股收市】美將中斷與俄貿易關係 道指倒跌229點 中概股再瀉
【港股市況】恒指午後初段跌800點穿20000關、科指跌逾7%　ATM跌4%至11%（不斷更新）
【港股市況】恒指午後初段跌800點穿20000關、科指跌逾7%　ATM跌4%至11%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款