  • 26°C
香港時間 : 2022314日 (一) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】俄烏第4次談判展開　道指期貨升逾300點、紐約期油回落5%（不斷更新）

股市 18:02 2022/03/14

分享：

美股動態不斷更新

俄羅斯及烏克蘭今日舉行第4輪談判，歐美股市、商品價格未受A股和港股重挫影響，歐洲主要股市周一早段全線造好，德國DAX指數升逾3%。另一方面，油價回落，布蘭特期油、紐約期油即市跌近5%，美股道指、納指期貨升幅擴大。

另值得注意是，美國今日將踏入夏令時間，美股提早於本港時間晚上9時30分開市。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

焦點新聞：

【美股一周前瞻】美股入夏令時間交易提前一小時　聚焦周四儲局議息結果

即市走勢：

【18：00】紐約期油跌5%，暫報103.8美元； 布蘭特期油跌4%，暫報108.1美元。

道指期貨升353點，報33166點；標指期貨升44點，報4236點；納指期貨升126點，報13415點。

【13：09】道指期貨升221點，報33165點；標指期貨升26點，報4231點；納指期貨升52點或0.4%，報13354點。

【12：12】道指期貨升166點，報33110點；標指期貨升17點，報4221點；納指期貨升20點或0.2%，報13322點。

【10：56】【美股焦點】馬斯克：Tesla及SpaceX近期在原材料和物流面臨巨大通脹壓力

【10：15】【烏克蘭戰爭】高盛CEO：應否杯葛俄羅斯並非金融機構的責任　政府有責任制定政策

*恒指失二萬關  有貨者怎操作？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

【08：32】【烏克蘭戰爭】俄羅斯約一半外滙儲備遭凍結　將改用盧布還債

【07：47】【國際油價】股神巴菲特未停手　再斥117億增持西方石油

【07：30】美股上周五倒跌，俄羅斯總統普京普京表示與烏談判取得一些積極進展，刺激美股上周五早段造好，道指一度漲341點，但美國總統拜登宣布更多制裁俄羅斯的新措施，美將中斷與俄貿易關係，道指收市倒跌229點，報32944點；納指跌286點或2.18%，報 12843點；標指跌55點，報4204點。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

責任編輯：梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

領展（00823）如見60元可撈底長揸？ (有片)

下一篇文章

現市況宜觀望躺平？兩個指標評估港股、美股何時是入市時機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投資中國】澳洲養老基金退出中國市場　以避開共同富裕對股市及商業市場打擊
【投資中國】澳洲養老基金退出中國市場　以避開共同富裕對股市及商業市場打擊
【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成
【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成
【港股市況】恒指「地震」大跌1022點、科指挫11%　成交急增至2231億元（不斷更新）
【港股市況】恒指「地震」大跌1022點、科指挫11%　成交急增至2231億元（不斷更新）
【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【國際油價】股神巴菲特未停手　再斥117億增持西方石油
【國際油價】股神巴菲特未停手　再斥117億增持西方石油
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款