【美股期貨】俄烏第4次談判展開　道指期貨升逾300點、紐約期油回落5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

俄羅斯及烏克蘭今日舉行第4輪談判，歐美股市、商品價格未受A股和港股重挫影響，歐洲主要股市周一早段全線造好，德國DAX指數升逾3%。另一方面，油價回落，布蘭特期油、紐約期油即市跌近5%，美股道指、納指期貨升幅擴大。

另值得注意是，美國今日將踏入夏令時間，美股提早於本港時間晚上9時30分開市。

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焦點新聞：

【美股一周前瞻】美股入夏令時間交易提前一小時 聚焦周四儲局議息結果

即市走勢：

【18：00】紐約期油跌5%，暫報103.8美元； 布蘭特期油跌4%，暫報108.1美元。

道指期貨升353點，報33166點；標指期貨升44點，報4236點；納指期貨升126點，報13415點。

【13：09】道指期貨升221點，報33165點；標指期貨升26點，報4231點；納指期貨升52點或0.4%，報13354點。

【12：12】道指期貨升166點，報33110點；標指期貨升17點，報4221點；納指期貨升20點或0.2%，報13322點。

【10：56】【美股焦點】馬斯克：Tesla及SpaceX近期在原材料和物流面臨巨大通脹壓力

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【07：30】美股上周五倒跌，俄羅斯總統普京普京表示與烏談判取得一些積極進展，刺激美股上周五早段造好，道指一度漲341點，但美國總統拜登宣布更多制裁俄羅斯的新措施，美將中斷與俄貿易關係，道指收市倒跌229點，報32944點；納指跌286點或2.18%，報 12843點；標指跌55點，報4204點。

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責任編輯：梁浩碩