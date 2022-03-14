【美股市況】美債息升穿2厘　油價跌8%穿百美元關　道指升400點（不斷更新）

▲ 在烏克蘭基輔，消防員正拯救傷者

在制裁、疫情及通脹威脅之下，環球增長前景轉弱，油價急跌，紐約期油跌穿100美元。油價肯回落，股市即造好，道指升400點。

美國10年期債息上升，升穿2厘，高見2.098厘，反映對美國加息預期。

俄羅斯及烏克蘭今日舉行第4輪談判，歐洲主要股市全線造好，德國DAX指數升2%。

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戰況最新進展：（1）空襲持續，首都基輔9層大廈遭空襲，（2）烏克蘭設10條人道走廊疏散平民，（3）中國指美國製造假消息，俄羅斯沒要求中國軍事援助。（4）印度傳考慮買俄羅斯特價原油。

另值得注意是，美國今日踏入夏令時間，美股提早於本港時間晚上9時30分開市。

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焦點新聞：

【美股一周前瞻】美股入夏令時間交易提前一小時 聚焦周四儲局議息結果

即市走勢：

【22：55】在制裁、疫情及通脹威脅之下，環球增長前景轉弱，油價急跌，紐約期油跌穿100美元。油價肯回落，股市即造好，道指升400點。

【22：16】道指升逾300點，油價跌6%，現貨金價跌32美元，反映避險意識回落。

【21：30】美股三大指數開市表現不一，道指早市升逾200點，納指跌約40點或0.2%，標指更跌55點或1.3%。

【19：21】俄烏雙方已經表明了立場，最近的會談將集中在建立停火、俄羅斯軍隊撤離以及對烏克蘭的安全保障上。

【18：00】紐約期油跌5%，暫報103.8美元； 布蘭特期油跌4%，暫報108.1美元。

道指期貨升353點，報33166點；標指期貨升44點，報4236點；納指期貨升126點，報13415點。

【13：09】道指期貨升221點，報33165點；標指期貨升26點，報4231點；納指期貨升52點或0.4%，報13354點。

【12：12】道指期貨升166點，報33110點；標指期貨升17點，報4221點；納指期貨升20點或0.2%，報13322點。

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【07：30】美股上周五倒跌，俄羅斯總統普京普京表示與烏談判取得一些積極進展，刺激美股上周五早段造好，道指一度漲341點，但美國總統拜登宣布更多制裁俄羅斯的新措施，美將中斷與俄貿易關係，道指收市倒跌229點，報32944點；納指跌286點或2.18%，報 12843點；標指跌55點，報4204點。

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責任編輯：梁浩碩