【美股市況】美債息升穿2厘 納指挫2% 油價曾跌穿百關 道指倒跌 中概股瀉（不斷更新）

▲ 在烏克蘭基輔，消防員正拯救傷者

在制裁、疫情及通脹威脅之下，環球增長前景轉弱，油價急跌，紐約期油跌穿100美元。道指一度飆451點，但中段隨標指與納指倒跌，納指挫2%。

美國10年期債息上升，升穿2厘，高見2.098厘，反映對美國加息預期。

俄羅斯及烏克蘭今日舉行第4輪談判，歐洲主要股市全線造好，德國DAX指數升2%。

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戰況最新進展：（1）空襲持續，首都基輔9層大廈遭空襲，（2）烏克蘭設10條人道走廊疏散平民，（3）中國指美國製造假消息，俄羅斯沒要求中國軍事援助。（4）印度傳考慮買俄羅斯特價原油。

另值得注意是，美國今日踏入夏令時間，美股提早於本港時間晚上9時30分開市。

紐約聯儲銀行周一公布最新調查，美國消費者對通脹的憂慮未紓解，未來三年通脹預期中值從1月份的3.5%，升至2月份的3.8%，盡管仍低於2021年11月和12月的水平。對未來一年食品和天然氣價格變動的預期中值，分別上升了3.3和1.5個百分點，至9.2%和8.8%。房價方面，對未來一年房價變動的預期中值，則從9.8%升至10.1%。

美股午市漲跌不一 納指跌1%

美股周一午市漲跌不一，納指下跌1%。俄烏正進行第四輪談判。聯儲局可能在本周議息後，採取2018年以來首次加息行動遏抑通脹。原油期貨大幅下跌。美債息攀升。中概股重挫。

本港時間今晨零時32分，道指漲225點，漲幅為0.68%，報33169點；納指跌140點，跌幅為1.09%，報12703點；標指跌8點，跌幅為0.21%，報4195點。

原油期貨價格繼續下挫，紐約期油早段跌8%，跌破100美元關口。布蘭特期油亦曾跌7.6%，午市兩油跌幅收窄至6.7%和6.5%，報102及105.32美元。現貨金跌逾1.5%或30.58美元，報1,957.88美元。

高盛策略師將標普500指數的年終目標，從4900點下調至4700點，理由是大宗商品價格飈升，以及美國和全球經濟增長前景疲軟。高盛經濟學家上周五下調美國GDP預測，並表示明年美國經濟衰退的可能性高達35%。

在聯儲局會議召開前夕，美國國債遭到拋售，30年期債息漲9個基點，升至2.45厘。

特斯拉行政總裁馬斯克表示，特斯拉和SpaceX看到顯著的通脹壓力。鑑於馬斯克的此番言論，投行Wedbush分析師Dan Ives預計，特斯拉可能在未來兩周內再次漲價，以適應供應端緊張的環境。特斯拉股價跌2.5%。

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焦點新聞：

【美股一周前瞻】美股入夏令時間交易提前一小時 聚焦周四儲局議息結果

即市走勢：

【01：23】國際能源署署長表示，禁止或減少俄羅斯能源進口的決定，將對能源平衡產生重大影響。

【01：12】美國國務院：副國務卿謝爾曼與法國、德國、意大利的各部長，討論對烏克蘭的額外援助問題

【01：10】中概股跌幅擴大，納斯達克金龍中國指數跌幅再破10%。

【01：07】市場消息：美國副國務卿謝爾曼與歐洲同行，就對俄羅斯的制裁措施進行討論

【01：03】美股走低，標指跌幅達0.5%，納指跌1.7%。

【00：59】據悉，歐盟外交官正在就第四輪制裁方案的細節展開討論，聲明顯示，歐盟成員國批准對俄羅斯寡頭和實體實施第四輪制裁。

【00：58】據國際文傳電訊社：俄羅斯同意將對白俄羅斯的貸款重組為盧布

【00：54】俄烏談判俄羅斯代表團團長：俄烏視頻會談每天都在進行，沒有休息日

當地時間14日，俄烏談判俄羅斯會談代表團團長梅津斯基表示，俄羅斯和烏克蘭之間的視頻會談每天都在進行，沒有休息日，俄羅斯代表團正在盡一切可能爭取和平的未來。

【00：39】英國金融市場行為管理局（FCA）表示：FCA和英格蘭銀行正與倫敦金屬交易所（LME），就恢復公平有序的鎳市場進行接觸。

【00：35】倫敦金屬交易所3個月期鋁價格下跌5.1%，至3,306美元/噸。

【00：32】美股光伏太陽能板塊持續走低，晶科能源(美：JKS)跌12.3%，阿斯特太陽能(美：CSIQ)跌近11%，Sunworks(美：SUNW)跌近10%，瑞能新能源(美：SQL)跌9.24%，Sunpower(美：SPWR)跌逾8%。

【00：32】歐洲股市收市普遍上升，德股升逾2%法股升1.8%

英國富時100指數收漲38點，漲幅0.53%，報7193點；

法國CAC40指數收漲114點，漲幅1.84%，報6375點；

德國DAX30指數收漲293點，漲幅2.15%，報13921點；

西班牙IBEX35指數收漲100點，漲幅1.24%，報8242點；

意大利富時MIB指數收漲348點，漲幅1.51%，報23389點

【00：32】道指漲225點，漲幅為0.68%，報33169點；納指跌140點，跌幅為1.09%，報12703點；標指跌8點，跌幅為0.21%，報4195點。

【00：18】英國10年期國債收益率漲至2018年以來新高，暫升約12個基點，至1.6%上方。

【00：16】據道瓊斯新聞，富士康洽談在沙特建設一座價值90億美元的工廠。

【00：15】伊朗：核談判必須要解決俄羅斯的訴求

伊朗表示，伊核談判必須解決俄羅斯的要求，即對俄制裁不能阻礙伊朗與俄羅斯的貿易聯繫 。 一群共和黨參議員周一在給拜登政府的信中寫道，他們不支持簡單的恢復2015年核協議，因為這會削弱對伊制裁併減少對該國核計劃的限制。參議院50名共和黨議員中49人簽署了該信，只有肯塔基州議員Rand Paul棄權。

參議員們指責政府沒有就談判問題與國會磋商，也沒有承諾將協議提交參議院審查或批准。他們提出了這個核協議被下一屆政府拋棄的可能性，並表示「得不到國會兩黨支持的協議是不可能存續的。」 據報伊朗希望白宮保證美國未來的政府也不會退出協議，美方談判人員說他們不能做出這樣的許諾。

【00：06】納指下跌1%，刷新即市低位；標指轉跌，道指漲幅收窄至不足200點，此前一度漲逾400點。

【23：58】俄羅斯外交部表示，西方的制裁不會阻礙俄羅斯加強與伊朗的夥伴關係

【23：36】土耳其國防部表示，北約將於3月16日就烏克蘭問題舉行特別國防部長會議

【22：55】在制裁、疫情及通脹威脅之下，環球增長前景轉弱，油價急跌，紐約期油跌穿100美元。油價肯回落，股市即造好，道指升400點。

【22：16】道指升逾300點，油價跌6%，現貨金價跌32美元，反映避險意識回落。

【21：30】美股三大指數開市表現不一，道指早市升逾200點，納指跌約40點或0.2%，標指更跌55點或1.3%。

【19：21】俄烏雙方已經表明了立場，最近的會談將集中在建立停火、俄羅斯軍隊撤離以及對烏克蘭的安全保障上。

【18：00】紐約期油跌5%，暫報103.8美元； 布蘭特期油跌4%，暫報108.1美元。

道指期貨升353點，報33166點；標指期貨升44點，報4236點；納指期貨升126點，報13415點。

【13：09】道指期貨升221點，報33165點；標指期貨升26點，報4231點；納指期貨升52點或0.4%，報13354點。

【12：12】道指期貨升166點，報33110點；標指期貨升17點，報4221點；納指期貨升20點或0.2%，報13322點。

【10：56】【美股焦點】馬斯克：Tesla及SpaceX近期在原材料和物流面臨巨大通脹壓力

【10：15】【烏克蘭戰爭】高盛CEO：應否杯葛俄羅斯並非金融機構的責任 政府有責任制定政策

*恒指失二萬關 有貨者怎操作？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

【08：32】【烏克蘭戰爭】俄羅斯約一半外滙儲備遭凍結 將改用盧布還債

【07：47】【國際油價】股神巴菲特未停手 再斥117億增持西方石油

【07：30】美股上周五倒跌，俄羅斯總統普京普京表示與烏談判取得一些積極進展，刺激美股上周五早段造好，道指一度漲341點，但美國總統拜登宣布更多制裁俄羅斯的新措施，美將中斷與俄貿易關係，道指收市倒跌229點，報32944點；納指跌286點或2.18%，報 12843點；標指跌55點，報4204點。

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責任編輯：梁浩碩