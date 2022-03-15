【C.E.O.財策精英】宏利分組經理梁婉清　姊妹檔攜手同行　堅守真摰之心為客戶創造價值

由昔日於澳門開設時裝店，到今天於保險界積極建立團隊，現同為宏利分組經理的梁婉清（Nicole）與妹妹梁婉儀（Noel）一路並肩走來，見證着彼此成為更優秀的自己。於2018年12月透過「宏利C.E.O.計劃」轉投保險策劃行業的Nicole，三年來一直表現優秀，入職首兩年都取得被視為業界精英指標的百萬圓桌會超級會員資格（COT, Court of the Table），即使新冠肺炎疫情持續，亦無礙她於2021年以半年時間極速完成百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），並獲晉升為分組經理，逐步建立起個人團隊，吸納具潛質而又目標一致的夥伴，共同在保險行業突破現在，共創驕人未來。



姊妹同心 投身保險創共贏



「姊妹同心，其利斷金」正是Nicole與Noel的最佳寫照。Nicole憶述姊妹兩人投身時裝行業十多年，從未萌生轉行的念頭，直至數年前，她們發現零售實體店的生意模式開始式微，剛巧在熟客介紹下，認識了宏利的顧問，更在為店舖投保的過程中，了解到宏利不但配備多元化的產品，更獨具為各行業專才度身訂造的「宏利C.E.O.計劃」發展平台，有效助新人更輕鬆地轉職至甚具發展前景的保險行業，而這正是驅使她們加盟宏利，從客戶變成保險顧問的最大原因。



較Nicole早入行數月的Noel，形容姊姊的性格正面積極，既樂於助人，也很有責任心，以致當她決心組建團隊，即邀請Nicole加入，相信「姊妹檔」齊齊「拍住上」，定能在全新的事業舞台發光發熱。「我們自出生便見證大家成長，我們的家庭總是充斥着笑聲，Nicole更是最有親和力的一員，早在經營時裝店時，其誠信及親力親為的態度已獲得不少顧客信任。這份特質尤其適合從事保險行業，有助她與客戶建立長期互信的關係，故即使面對疫情衝擊，仍能保持優秀業績。」



毅然離開舒適圈，轉戰另一個需要具備大量專業知識的行業，Nicole深信欲速則不達，故時刻謹記「萬丈高樓從地起」的道理，入行第一年決心由吸收產品與市場資訊做起，待打穩基礎後，再逐步學以致用：「『宏利C.E.O.計劃』在當中發揮了關鍵作用，特別是一對一的專業培訓與指導，讓我能迅速掌握行業知識、市場趨勢及保險理財產品的銷售技巧，為不同客戶配置合適的產品，以至作出全面的保障規劃，我的自我要求較高，相信當我對自己有信心時，才有信心令客戶感到專業及安心。」

▲ 「姊妹同心，其利斷金」是Nicole與Noel（右）的最佳寫照，兩人充滿默契，總能互補長短，為客戶帶來最貼心專業的服務，攜手在保險事業舞台上發光發亮。

用心待客 以實力贏取認同



「猶記得有業界前輩分享實踐經驗時提到，保險顧問入職首年業績好多是依靠人脈；第二年再創佳績，一半是人脈、一半是實力；第三年以後仍能維持優秀表現，才算得上具有真正的實力，我對此十分認同。」Nicole直言，轉業時，身邊不乏坐擁一定資產的朋友因為佊此的交情而向她查詢各種保障產品，惟她期望以實力贏取朋友、以至陌生客戶的信任，因此未有因而鬆懈；反而更用心地去學習、盡力做好每一張保單、對待每一位客戶，使業績穩步上揚，其認真態度吸引了更多有需要的朋友主動向她諮詢專業意見，最終變成她的客戶，Nicole亦從中收獲更大的滿足感。



身為保險從業員，最大的資產就是客戶。Nicole強調，入行至今，她時刻提醒自己，在積極開拓客源的同時，更要無微不至地了解每位客戶的財政狀況與人生目標，確保可為他們度身訂造所需的保障安排及規劃，進而實現人生各個階段的不同目標。正因如此，她視疫情為檢視客戶保單與保障是否足夠的最佳時機，讓他們在「疫」境中能提高健康、醫療等多重保障，這份發自內心對客戶的真摯關懷，不但成功加強彼此的信任和聯繫，更令Nicole的業績即使在疫情期間，仍連續三年獲得MDRT資格（2年COT, 1年MDRT）。



組建團隊 為客戶創造價值



隨着個人業績屢創高峰，Nicole現階段正積極組建團隊，並已瞄準多位有志在保險行業一展所長的朋友加入，務求推動個人團隊茁壯成長：「在我的心目中，成員是否具備潛質及才能固然重要，但樂意在工作中為客戶創造價值的心態亦是成功關鍵。我正在特別物色在其他行業已累積一定經驗，待人處事較為成熟的人才，冀糅合各人的專長，在優勢互補下發揮更大力量。」

▲ Nicole與Noel現正積極組建團隊，招攬志同道合的精英，一起為客戶創造價值、一起努力成為更優秀的自己，共同分享成功的喜悅。

(特約)