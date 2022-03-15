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英國月發3566助接待烏克蘭難民 數小時獲4.4萬登記（第二版）

環球社會熱點 16:07 2022/03/15

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大批烏克蘭民眾因俄羅斯入侵逃難至其他國家，聯合國難民署估計已有260萬人逃出烏克蘭。英國政府宣布，每月發放350英鎊予接待烏克蘭難民的家庭。英國男星Benedict Cumberbatch表明，有意接待烏克蘭難民。英國政府正式開通網上登記系統後，數以萬計的英國民眾登記表示願意接待烏克蘭難民，系統更一度癱瘓。

（第二版更新英國民眾踴躍登記）

【烏克蘭戰爭】俄禁用IG 擬列Meta為極端組織 【下一頁】

英國政府周日（13日）宣布，推出「烏克蘭之家」（Homes for Ukraine）計劃，讓烏克蘭難民即使在英國沒有親屬亦可前往當地。政府將為願意向接待烏克蘭難民最少半年的英國家庭，每月提供350英鎊資助（約3,566港元）。

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內閣官員高文浩（Michael Gove）表示，數以萬計難民或循計劃前往英國，政府或向地方發放資助，每名烏克蘭難民將為1萬英鎊（約10.2萬港元）。但計劃被慈善團體批評，政府為接收難民加入太多「官僚阻礙」。

獲准前往英國的鳥克蘭難民可在英國逗留3年，同時間亦合資格領取社會福利及使用公共服務。政府將審核接待的英國家庭，烏克蘭難民亦需通過安全檢查。

英國政府已正式開放網上系統予民眾登記，英國房屋、社區及地方政府部門發言人周一晚上透露，數小時內就有4.38萬人登記。據報網站更因需求過大而一度癱瘓，當局指是因網絡不穩定造成。

高文浩表示計劃最初只向與英國境內人士有聯絡的烏克蘭人開放，第二階段才會為慈善機構、教堂及社區團體配對無境內聯繫的烏克蘭人，但他未能提供第二階段啟動時間。

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾逾2000死 紅十字會警告面臨最壞情況 【下一頁】

英國男星Benedict Cumberbatch日前出席英國電影學院獎（Bafta）頒獎禮時表示，除了戴上徽章支持烏克蘭外，民眾應該要做得更多，如捐款及向政治人物施壓為難民爭取更多。Cumberbatch更稱，知道大批英國民眾願意接待烏克蘭難民，自己亦想參與計劃。

恒指失二萬關 有貨者怎操作？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析

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責任編輯：吳漢培

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