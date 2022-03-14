恒指失守2萬點仲會跌幾深？盤點困擾港股5大利淡因素 股市 12:00 2022/03/14 分享： 港股負面消息不絕，恒生指數今早低開250點後進一步下跌，未幾即失守二萬點關口，一度跌831點，低見19722點。目前，困擾港股的利淡因素綜合有5大點： 美國加息 俄烏局勢加劇通脹及俄美關係緊張 中港疫情 中概股風暴 港滙跌至7.8293貼近弱方兌換保證，反映走資壓力 *恒指失二萬關 有貨者怎操作？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析* 投資界取態審慎，認為儲局加息路徑較難預測清晰，若地緣政治風險持續，港股有機會再跌一成。（詳細分析：按此） 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 5大利淡夾擊 港股2萬關告急 今日 5大利淡夾擊 港股2萬關告急 美股或再試低？留意三大指數尚未脫險 2022/03/11 美股或再試低？留意三大指數尚未脫險 美國CPI又創新高似未見頂 對美國聯儲局加息步伐有何啟示？ 2022/03/11 美國CPI又創新高似未見頂 對美國聯儲局加息步伐有何啟示？ 領展823跌幅已反映疫情影響？低位儲貨時機到、分注吸納策略速睇 2022/03/11 領展823跌幅已反映疫情影響？低位儲貨時機到、分注吸納策略速睇 銀行股短炒已完？兩大原因剖析中銀香港2388股價回落 2022/03/11 銀行股短炒已完？兩大原因剖析中銀香港2388股價回落 你可能感興趣 5大利淡夾擊 港股2萬關告急 今日 01:00 5大利淡夾擊 港股2萬關告急 美股或再試低？留意三大指數尚未脫險 19:34 2022/03/11 美股或再試低？留意三大指數尚未脫險 美國CPI又創新高似未見頂 對美國聯儲局加息步伐有何啟示？ 19:13 2022/03/11 美國CPI又創新高似未見頂 對美國聯儲局加息步伐有何啟示？ 最新專欄文章 更多 恒指失兩萬 三大自保策略話你知 今日 恒指失兩萬 三大自保策略話你知 美股或再試低？留意三大指數尚未脫險 2022/03/11 美股或再試低？留意三大指數尚未脫險 美國CPI又創新高似未見頂 對美國聯儲局加息步伐有何啟示？ 2022/03/11 美國CPI又創新高似未見頂 對美國聯儲局加息步伐有何啟示？ 領展823跌幅已反映疫情影響？低位儲貨時機到、分注吸納策略速睇 2022/03/11 領展823跌幅已反映疫情影響？低位儲貨時機到、分注吸納策略速睇 銀行股短炒已完？兩大原因剖析中銀香港2388股價回落 2022/03/11 銀行股短炒已完？兩大原因剖析中銀香港2388股價回落 中國概念股 疫情 港股 走資 港滙 指數 政治 恒生指數 地緣政治 加息