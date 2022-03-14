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恒指失守2萬點仲會跌幾深？盤點困擾港股5大利淡因素 

股市 12:00 2022/03/14

分享：

港股負面消息不絕，恒生指數今早低開250點後進一步下跌，未幾即失守二萬點關口，一度跌831點，低見19722點。目前，困擾港股的利淡因素綜合有5大點：

  • 美國加息
  • 俄烏局勢加劇通脹及俄美關係緊張
  • 中港疫情
  • 中概股風暴
  • 港滙跌至7.8293貼近弱方兌換保證，反映走資壓力

*恒指失二萬關  有貨者怎操作？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

投資界取態審慎，認為儲局加息路徑較難預測清晰，若地緣政治風險持續，港股有機會再跌一成。（詳細分析：按此

欄名 : 3分鐘睇股

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