恒指失守2萬點仲會跌幾深？盤點困擾港股5大利淡因素 

港股負面消息不絕，恒生指數今早低開250點後進一步下跌，未幾即失守二萬點關口，一度跌831點，低見19722點。目前，困擾港股的利淡因素綜合有5大點：

美國加息

俄烏局勢加劇通脹及俄美關係緊張

中港疫情

中概股風暴

港滙跌至7.8293貼近弱方兌換保證，反映走資壓力

*恒指失二萬關 有貨者怎操作？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

投資界取態審慎，認為儲局加息路徑較難預測清晰，若地緣政治風險持續，港股有機會再跌一成。（詳細分析：按此）