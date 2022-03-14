【烏克蘭戰爭】俄禁用IG 擬列Meta為極端組織

Meta旗下社交平台Instagram早前修改平台政策，允許用戶發表針對俄羅斯人的暴力言論。俄羅斯政府宣布當地時間周一（14日）起禁用Instagram，當局更尋求法院將Meta列為極端主義組織。

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Meta上周五（11日）宣布調整旗下Facebook及Instagram有關仇恨言論的政策，允許用戶在關於俄烏戰爭的帖文中發表涉及使用暴力的言論，例如有部分烏克蘭用戶發表「俄羅斯侵略者去死」（Death to the Russian invaders）之類的言論。

該公司表示，如阻止烏克蘭人針對入侵的軍隊表達他們的反抗和憤怒情緒，將是錯誤的行為。

俄羅斯上周已經在國內禁用Facebook及Twitter。

俄羅斯通信及媒體監管部門Roskomnadzor批評，Meta允許用戶在旗下平台發表針對俄軍的仇恨言論，上述行為違反國際法。

Roskomnadzor透過電郵通知民眾，當局將由周一午夜起禁用Instagram，敦促民眾在限期前轉移Instagram上的相片及影片，並建議民眾轉用本土的社交平台。

當局又表示上述措施是為確保民眾心理健康，特別是兒童及青少年，以免他們遭到網上騷擾及侮辱。

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Instagram表示，俄羅斯禁用Instagram將影響約8,000萬名用戶。

俄羅斯當局更對Meta展開刑事調查，檢察部門要求法院將Meta列為極端主義組織（extremist organization）。

而烏克蘭總統澤連斯基（Volomydyr Zelenskiy）則讚揚Instagram的決定，指戰爭不僅在烏克蘭國土上發生軍事對抗，也包括雙方的網絡戰。他感謝Meta等公司及社交平台支持烏克蘭，並與烏克蘭人並肩作戰。

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責任編輯：鄭錦玲