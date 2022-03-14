【投資中國】澳洲養老基金退出中國市場　以避開共同富裕對股市及商業市場打擊

▲ 【共同富裕】澳洲養老基金退出中國市場 以避開共同富裕對股市及商業市場打擊

澳洲養老基金退出中國市場，以避開共同富裕對股市和商業市場的打擊。外媒指，澳洲養老基金高管人士表示，該基金對中國的政策感到不安，全因去年中國為達到「共同富裕」，而對科技、教育、房地產強力監管，結果直接掃走數十億美元的市值，認為政府只用輕而易舉地便摧毀了整個行業。

澳洲UniSuper為少數致力投資至中國的基金，可是，其首席投資總監John Pearce認為，中國政度持續改變，並使投資至中國股市變得高風險，並取消直接投資中國市場的操作。而公司資產管理規模達771億美元。John Pearce表示：

旗下基金目前已無純A股的投資，因為投資者根本不知道中國政策會如何發展，究竟會只集中於個別行業？還是只是首先整頓某個行業，而其後再將整個商業市場整改？

另一巨型澳洲退休基金Australian Retirement Trust首席投資總監Ian Patrick表示，去年教育行業被中國一聲令下便將其價值掃至於「零」，此乃對投資於中國的投資者一個極大的訊號。他認為，投資於中國並非問題，而問題是其風險相對回報會是多少。考慮股市、債市未來回報時，要問的問題是「在風險控制的基礎上，我是否可以在其他地方更好地部署這些資金？」

根據顧問機構Willis Towers Watson，澳洲為全球第五大的退休養老基金，總退休金額達3.5萬億澳元（約2.54萬億美元）。

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編輯：姚卓然