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【三星動向】三星本周四舉行手機發布會　A系列中階機登場

科技 12:06 2022/03/14

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三星將於本周四（17日）舉行手機發表會，屆時會推出A系列中階手機。

蘋果（Apple）第三代iPhone SE於上周接受預購，其規格及價格上均瞄準中階市場。至於Android陣營也不甘示弱，其中三星將於本周四（17日）舉行手機發表會，屆時會推出A系列中階手機，迎合第三代iPhone SE。

【三星手機】迎戰iPhone SE？ 傳三星本月將發表4款Galaxy A新手機
 
據三星官方資料顯示，將香港時間本周四晚上10時舉行手機發表會。是次邀請函上印有「Ａ」字樣，並寫上「Awesome Galaxy A Event」，預計三星A系列將會在會上登場。

據外媒The Verge報道，預計新登場的A系列將是A53及A73。至於A系列的規格，綜合市場消息，A53的外型與上一代沒有太大的改變，可能採用三星Exynos 1280處理器，其他部分升級幅度不大，包括繼續採用6.5吋屏幕、6,400萬像素主相機、有防水功能，而電池將增至5,000mAh。

【蘋果新機】第三代iPhone SE跑分曝光 效能評分竟與iPhone 13接近？
 
至於A73預計採用6.7吋屏幕、高通Snapdragon 778G處理器，相機或會配備億萬級主鏡頭。若傳聞屬實，這將會是三星首款中階億萬級拍照手機。不過上述所有規格只屬市場猜測，實際要在發表會當日才會知道。

【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 南韓用戶提集體訴訟

三星（Samsung）早前舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

責任編輯：廖淑瑩

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