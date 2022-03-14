【三星動向】三星本周四舉行手機發布會　A系列中階機登場

▲ 三星將於本周四（17日）舉行手機發表會，屆時會推出A系列中階手機。

蘋果（Apple）第三代iPhone SE於上周接受預購，其規格及價格上均瞄準中階市場。至於Android陣營也不甘示弱，其中三星將於本周四（17日）舉行手機發表會，屆時會推出A系列中階手機，迎合第三代iPhone SE。

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據三星官方資料顯示，將香港時間本周四晚上10時舉行手機發表會。是次邀請函上印有「Ａ」字樣，並寫上「Awesome Galaxy A Event」，預計三星A系列將會在會上登場。

據外媒The Verge報道，預計新登場的A系列將是A53及A73。至於A系列的規格，綜合市場消息，A53的外型與上一代沒有太大的改變，可能採用三星Exynos 1280處理器，其他部分升級幅度不大，包括繼續採用6.5吋屏幕、6,400萬像素主相機、有防水功能，而電池將增至5,000mAh。

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至於A73預計採用6.7吋屏幕、高通Snapdragon 778G處理器，相機或會配備億萬級主鏡頭。若傳聞屬實，這將會是三星首款中階億萬級拍照手機。不過上述所有規格只屬市場猜測，實際要在發表會當日才會知道。

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責任編輯：廖淑瑩