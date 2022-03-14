▲ 【MPF】駿隆：強積金今年來平均每人蝕13267元 股票基金今年來表現全綫「見紅」

俄羅斯烏克蘭局勢緊張，加上美國通脹升溫，引發市場大幅震盪。駿隆強積金綜合指數跌約6點或2.2%，報243點。今年來強積金每人平均蝕13,267元。2月份強積金三大主要指數表現一致下跌，股票基金指數跌3.1%，表現最差；混合資產基金指數跌2.2%；固定收益基金指數跌0.3%。

股票基金全線「見紅」，單計2月份表現，香港股票（指數追蹤）基金表現最佳，回報跌4.5%，年初至今累跌3%；大中華基金上月跌3.8%，年初至今累跌7.5%。

至於位於烏克蘭戰事中心的歐洲股票基金，上月跌3.4%，今年來累跌11.3%。北美股票基金上月跌2.9%，今年來累跌9%。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者可考慮估值較低、通脹溫和、可採取較寬鬆貨幣政策的中港股市，趁低吸納；偏好美股的投資者需留意基金經理的選股能力，而低風險投資者可考慮轉移資產至人民幣貨幣及債券基金持盈保泰。

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