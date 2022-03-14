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【MPF】駿隆：強積金今年來平均每人蝕13267元　股票基金今年來表現全綫「見紅」

Hot Talk 11:32 2022/03/14

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【MPF】駿隆：強積金今年來平均每人蝕13267元　股票基金今年來表現全綫「見紅」

俄羅斯烏克蘭局勢緊張，加上美國通脹升溫，引發市場大幅震盪。駿隆強積金綜合指數跌約6點或2.2%，報243點。今年來強積金每人平均蝕13,267元。2月份強積金三大主要指數表現一致下跌，股票基金指數跌3.1%，表現最差；混合資產基金指數跌2.2%；固定收益基金指數跌0.3%。

美議員要求滙豐解釋針對凍結香港民主人士帳戶及限制提取強積金的原因【下一頁】

股票基金全線「見紅」，單計2月份表現，香港股票（指數追蹤）基金表現最佳，回報跌4.5%，年初至今累跌3%；大中華基金上月跌3.8%，年初至今累跌7.5%。

至於位於烏克蘭戰事中心的歐洲股票基金，上月跌3.4%，今年來累跌11.3%。北美股票基金上月跌2.9%，今年來累跌9%。

去年以永久離港為由提取MPF按年升近12%【下一頁】

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者可考慮估值較低、通脹溫和、可採取較寬鬆貨幣政策的中港股市，趁低吸納；偏好美股的投資者需留意基金經理的選股能力，而低風險投資者可考慮轉移資產至人民幣貨幣及債券基金持盈保泰。 

*恒指失二萬關  有貨者怎操作？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

相關文章：【MPF】保險代理偽冒強積金計劃成員簽名　遭保監局禁重投業界至2024年7月

相關文章：【MPF對沖】醞釀多年取消強積金對沖條例草案終刊憲　2.23提交立法會審議

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