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【重拳監管】市監局：2021年查處壟斷案件176件　罰款近236億人幣

股市 11:16 2022/03/14

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【重拳監管】市監局：2021年查處壟斷案件176件　罰款近236億人幣

全球加強反壟斷監管力度，市場監管總局發公告指，去年強化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施，「加強公平競爭治理取得積極成效。市監局稱，去年查處壟斷案件176件，罰沒金額235.86億元（人民幣），強調有力維護公平競爭市場秩序，保護各類市場主體合法權益，維護消費者利益和社會公共利益。

市監局表示，去年審結經營者集中案件727件，其中禁止1件、附加限制性條件批准4件，公開處罰107起未依法申報經營者集中案，及時禁止網絡遊戲直播領域頭部平台企業損害競爭的併購行為，解除網絡音樂領域獨家版權。

針對平台經濟、藥物領域及企業境外反壟斷等提出指引

市監局又稱，去年加快推進《反壟斷法》修訂，進一步完善反壟斷基礎性法律制度；推動制定《關於強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見》，進一步完善公平競爭政策框架，構建覆蓋事前、事中、事後的公平競爭政策實施機制。

市監局針對平台經濟、藥物領域及企業境外反壟斷等提出指引，市監局表示，去年制定發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南》《關於原料藥領域的反壟斷指南》《企業境外反壟斷合規指引》，修訂出台《公平競爭審查制度實施細則》，進一步完善製度規則，提高公平競爭政策和反壟斷法律制度的可預期性和透明度，基本建立了覆蓋線上線下、日趨系統完備的公平競爭法律制度體系。

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