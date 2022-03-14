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【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾逾2000死 紅十字會警告面臨最壞情況

環球社會熱點 11:17 2022/03/14

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俄羅斯入侵烏克蘭後，持續轟炸烏克蘭馬里烏波爾等多個城市。馬里烏波爾市議會表示，自俄羅斯軍隊包圍城市以來，已有逾2,000人喪生，當地約40萬名居民斷水、電、糧等物品。紅十字國際委員會（ICRC）警告，烏克蘭馬里烏波爾居民正經歷最糟糕的情況。

俄烏確認第4輪談判 美指制裁收成效 【下一頁】

馬里烏波爾（Mariupol）官員周日（13日）表示，截至當日已有2,187名居民因俄軍襲擊身亡。自上月24日戰爭爆發以來，俄軍已向該市投下約100枚炸彈，其中22枚是在過去24小時內投下。烏克蘭當局表示， 自3月2日俄軍包圍城市以來，留在城市的約40萬名居民無法獲得水、食物及及藥品，許多地區供暖、電話及電力服務亦被切斷。

ICRC成員Jason Straziuso形容，過去數日當地猶如災難。他透露團隊需要在溪流中取水，每日只能吃一餐，難以想像當地長者如何生活。ICRC周日發表聲指，對於當地被困居民而言，時間已經無多，若雙方不能儘快達成協議，馬里烏波爾將發生令人震驚的悲劇。

俄炸利沃夫軍事基地釀多死 離波蘭邊境僅25公里（第二版） 【下一頁】

ICRC主席呼籲，各方將人道需要放在首位。委員會表示，需刻不容緩地達成具體、精準且可行動的協議，讓有意離開的平民能夠獲得安全保障，並能夠為留下的平民提供維持生命的援助。

外媒分析指，馬里烏波爾屬港口城市，佔領當地對俄軍而言有戰略地位，可將東部親俄地區與南部由俄軍佔領的克里米亞（Crimea）連接。當地先前多次停火協議破裂，人道主義走廊疏散平民及人道主義救援行動都以失敗告終。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，當局正盡一切努力對抗俄軍，批評俄軍阻止提供援助、食物、水及藥品的行為。他透露，烏克蘭已向居民發放100噸必要物資。澤連斯基稱已有12.5萬民眾，通過安全人道走廊離開被圍困的城市。

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責任編輯：李俊儀

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