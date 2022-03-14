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【YouTube】YouTube Vanced宣布將關閉　疑涉非法攔截植入式廣告？

科技 11:33 2022/03/14

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基於法律原因，YouTube Vanced宣布將於未來數天關閉，而下載連結也將被刪除。（YouTube Vanced官網截圖）

YouTube影片中的植入式廣告，或令不少用戶感到煩厭，因此衍生出像是YouTube Vanced的第三方YouTube應用程式，攔截YouTube上所有影片廣告播放。不過，YouTube Vanced日前就宣布，由於法律原因而即將關閉，下載連結也將被刪除。

【YouTube】YouTube吸引Podcast製作人跳槽　提供39萬現金協助製作影片

可跳過原生影片的贊助商片段

YouTube Vanced應用程式適用於Android系統，除可攔截影片播放前及播放期間，由YouTube官方投放的廣告外，也可跳過由創作者原生影片加入的贊助商片段。同時，連YouTube主頁標籤中的廣告，以及與商品和電影/電視購買有關的廣告都可以被禁用。

【IG技巧】Instagram推出全新Creator Lab　助內容創作者掌握IG技巧

外媒《9to5google》形容，YouTube Vanced一直存在道德問題。由於置入式廣告是創作者的收入來源之一，官方YouTube只容許成為Premium的會員，可在沒有植入廣告的情況下觀看影片。以香港為例，要成為Premium會員則需每月繳交68港元的訂閱費，而YouTube則會向創作者提供部分訂閱費以代替其廣告收入。

基於法律原因，YouTube Vanced宣布將於未來數天關閉，而下載連結也將被刪除。外媒《AndroidPolice》猜測，事件或與Google有關。近期Google一直打擊未經其授權的第三方應用程式，例如Discord音樂機械人Groovy和Rythm，它們早前都在收到YouTube發出的停止和終止信件後，將這些應用程式在Google Play下架。

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責任編輯：陳卓賢

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