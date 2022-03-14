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【烏克蘭戰爭】第4輪談判確認舉行 烏列4大目標（第三版）

環球政治 18:18 2022/03/14

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰事雖然持續，但和談亦出現曙光。俄羅斯政府確認，和談將在周一（14日）重新開啟。烏克蘭亦指雙方在談判上取得進展，強調不會投降或接受任何最後通牒。烏克蘭代表團其後公布，今次談判的4大目標。

（第三版更新烏方代表列舉談判目標）

伊朗炸伊拉克美國領事館 核談判或因俄烏戰爭破局 【下一頁】

烏克蘭內務部長幕僚Anton Herashchenko周一（14日）確認，俄烏和談會在當地時間上午10時30分開始（香港時間下午4時30分）。

烏克蘭總統資深幕僚Mykhailo Podolyak周一（14日）指出，談判會以視像形式舉行，列舉烏方今次的目標，和平﹑停火﹑俄羅斯立即撤軍及安全保證（peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees）。Podolyak亦批評俄羅斯仍然存在幻想，認為連續19日攻擊烏克蘭和平城市是一個正確戰略。

Podolyak周日表示，俄烏正與以色列及土耳其的協調員合作，整理潛在可商討議題，包括停火及俄羅斯撤軍，以及和談舉行時間地點等。Podolyak指俄方開始真正談判，而非拋出最後通牒，亦確認周一開始第4輪談判。Podolyak透露，烏克蘭希望俄羅斯為入侵造成的損害作出賠償。俄羅斯屢次強調只針對軍事目標，但Podolyak指轟炸非常頻繁，已對民事基建造成嚴重破壞。

【烏克蘭戰爭】俄炸利沃夫軍事基地釀多死 離波蘭邊境僅25公里 【下一頁】

俄羅斯新聞社（RIA）周日（13日）引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov），指俄烏談判將在周一重啟。俄國談判代表團成員盧茨基（Leonid Slutsky）表示，和談取得重大進展，估計未來數日可能達成共識，或有機會轉化為可簽署的文件。

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）指出，全球經濟制裁俄羅斯出現成效，使俄方重返談判桌。舍曼表示，美國只有兩大重點，支持烏克蘭人對抗俄羅斯入侵，以及促成俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同意停火﹑開啟人道走廊與終止戰爭。

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責任編輯：吳漢培

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