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【烏克蘭戰爭】俄烏確認第4輪談判 美指制裁收成效（第二版）

環球政治 15:28 2022/03/14

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰事雖然持續，但和談亦出現曙光。俄羅斯政府確認，和談將在周一（14日）重新開啟。烏克蘭亦指雙方在談判上取得進展，強調不會投降或接受任何最後通牒。不過，俄烏仍未透露在哪一方面已達到共識。

（第二版更新烏官員確認和談開始時間）

伊朗炸伊拉克美國領事館 核談判或因俄烏戰爭破局 【下一頁】

烏克蘭內務部長幕僚Anton Herashchenko周一（14日）確認，俄烏和談會在當地時間上午10時30分開始（香港時間下午4時30分）。

俄羅斯新聞社（RIA）周日（13日）引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov），指俄烏談判將在周一重啟。俄國談判代表團成員盧茨基（Leonid Slutsky）表示，和談取得重大進展，估計未來數日可能達成共識，或有機會轉化為可簽署的文件。

烏克蘭總統資深幕僚Mykhailo Podolyak同日表示，俄烏正與以色列及土耳其的協調員合作，整理潛在可商討議題，包括停火及俄羅斯撤軍，以及和談舉行時間地點等。Podolyak指俄方開始真正談判，而非拋出最後通牒，亦確認周一開始第4輪談判。

Podolyak透露，烏克蘭希望俄羅斯為入侵造成的損害作出賠償。俄羅斯屢次強調只針對軍事目標，但Podolyak指轟炸非常頻繁，已對民事基建造成嚴重破壞。

【烏克蘭戰爭】俄炸利沃夫軍事基地釀多死 離波蘭邊境僅25公里 【下一頁】

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）指出，全球經濟制裁俄羅斯出現成效，使俄方重返談判桌。舍曼表示，美國只有兩大重點，支持烏克蘭人對抗俄羅斯入侵，以及促成俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同意停火﹑開啟人道走廊與終止戰爭。

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責任編輯：吳漢培

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