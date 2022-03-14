【美國疫情】前總統奧巴馬確診新冠 已打加強劑

美國前總統奧巴馬宣布確診新冠肺炎，而妻子米歇爾則未有染疫。奧巴馬透露他與米歇爾都已接種新冠疫苗加強劑，指自己病情沒有大礙，敦促美國民眾接種新冠疫苗。

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60歲的奧巴馬（Barack Obama）周日（13日）在社交媒體Twitter透露，他接受新冠病毒檢測確診新冠肺炎。奧巴馬透露自己僅出現喉嚨痕的輕微症狀，並無其他不適症狀。

奧巴馬表示他和米歇爾（Michelle Obama）都已完成接種新冠疫苗及加強劑，而米歇爾的檢測呈陰性結果。他表示雖然美國的疫情有緩和趨勢，仍然敦促未接種疫苗的民眾及早打針。

美國近期的疫情有緩和趨勢，過去一周平均有3.5萬人確診，較1月中高峰期時的平均接近80萬宗大幅下降。

根據約翰霍普金斯大學截至周日的數據，美國累計有近7,950萬宗確診及略高於96.7萬宗死亡個案。

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根據美國疾控中心（CDC）的數據，美國有75.2%的成人已完成接種新冠疫苗，而其中47.7%完成接種的民眾已經接種加強劑。

而奧巴馬夫婦在華盛頓特區、馬薩諸塞州和夏威夷都有寓所，上述地區超過7成合資格人口都已經完成接種疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲