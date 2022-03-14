  • 24°C
香港時間 : 2022314日 (一) 10:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】前總統奧巴馬確診新冠 已打加強劑

環球社會熱點 10:44 2022/03/14

分享：

美國前總統奧巴馬宣布確診新冠肺炎，而妻子米歇爾則未有染疫。奧巴馬透露他與米歇爾都已接種新冠疫苗加強劑，指自己病情沒有大礙，敦促美國民眾接種新冠疫苗。

【英國王室】哈里拒返英悼祖父 下月反去荷蘭挨批 【下一頁】

60歲的奧巴馬（Barack Obama）周日（13日）在社交媒體Twitter透露，他接受新冠病毒檢測確診新冠肺炎。奧巴馬透露自己僅出現喉嚨痕的輕微症狀，並無其他不適症狀。

奧巴馬表示他和米歇爾（Michelle Obama）都已完成接種新冠疫苗及加強劑，而米歇爾的檢測呈陰性結果。他表示雖然美國的疫情有緩和趨勢，仍然敦促未接種疫苗的民眾及早打針。

美國近期的疫情有緩和趨勢，過去一周平均有3.5萬人確診，較1月中高峰期時的平均接近80萬宗大幅下降。

根據約翰霍普金斯大學截至周日的數據，美國累計有近7,950萬宗確診及略高於96.7萬宗死亡個案。

【法國疫情】料為長者打第4針 口罩令將放寬 【下一頁】

根據美國疾控中心（CDC）的數據，美國有75.2%的成人已完成接種新冠疫苗，而其中47.7%完成接種的民眾已經接種加強劑。

而奧巴馬夫婦在華盛頓特區、馬薩諸塞州和夏威夷都有寓所，上述地區超過7成合資格人口都已經完成接種疫苗。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【法國疫情】料為長者打第4針 口罩令將放寬
2022/03/13
【法國疫情】料為長者打第4針 口罩令將放寬
【新冠疫苗】輝瑞短期內向美國提交第4針數據
2022/03/12
【新冠疫苗】輝瑞短期內向美國提交第4針數據
日本補貼經濟困難留學生 每人派逾6700元
2022/03/12
日本補貼經濟困難留學生 每人派逾6700元
【Moderna疫苗】針對Omicron變種 混合版第3針次階段測試
2022/03/11
【Moderna疫苗】針對Omicron變種 混合版第3針次階段測試
【美國疫情】CDC指約9成8人室內免戴口罩 惟延長公共交通口罩令
2022/03/11
【美國疫情】CDC指約9成8人室內免戴口罩 惟延長公共交通口罩令

你可能感興趣

【法國疫情】料為長者打第4針 口罩令將放寬
14:46 2022/03/13
【法國疫情】料為長者打第4針 口罩令將放寬
【新冠疫苗】輝瑞短期內向美國提交第4針數據
15:16 2022/03/12
【新冠疫苗】輝瑞短期內向美國提交第4針數據
日本補貼經濟困難留學生 每人派逾6700元
09:05 2022/03/12
日本補貼經濟困難留學生 每人派逾6700元
疫情 傳染病 疫苗 奧巴馬 米歇爾 美國 病毒檢測 美國疾病管制與預防中心 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基重提設禁飛區 俄烏談判確認重啟（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

伊朗炸伊拉克美國領事館 核談判或因俄烏戰爭破局（第二版）
伊朗炸伊拉克美國領事館 核談判或因俄烏戰爭破局（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄軍安插新市長 澤連斯基批「偽共和國」（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄軍安插新市長 澤連斯基批「偽共和國」（第二版）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基重提設禁飛區 俄烏談判確認重啟（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基重提設禁飛區 俄烏談判確認重啟（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】和談料達成妥協 烏方稱接近簽署協議
【烏克蘭戰爭】和談料達成妥協 烏方稱接近簽署協議
【烏克蘭戰爭】普京與德法領袖再通電 被指無意停戰
【烏克蘭戰爭】普京與德法領袖再通電 被指無意停戰
新型冠狀肺炎全球疫情（03月14日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月14日 時間10:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款