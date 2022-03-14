▲ 【恒大危機】恒大汽車「恒馳5」已獲可對外公開銷售資格 據報正招聘汽車銷售顧問 股價升2.2%

陷入財困的恒大集團 （03333） 旗下恒大汽車 （00708） 的電動車恒馳再有量產銷售進展，近日工信部最新文件顯示，恒馳汽車繼上月取得生產許可，近日恒大汽車已經取得恒馳5取得對外銷售環節的「通關批文」，可以開始對外公開預售。

恒大汽車現升2.2%，報3.22元。

近日工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（2022年第2批）以及經商國家稅務總局同意的《享受車船稅減免優惠的節約能源使用新能源汽車車型目錄》（第三十六批）、《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（第五十二批），其中，恒大新能源汽車（天津）有限公司生產的恒馳牌純電動多用途乘用車位列其中，意味著恒馳汽車已經拿到生產和銷售環節的「通關批文」，可以開始對外公開預售了。

「恒馳5」上月才獲工信部生產許可

有內媒指，上月恒馳曾發布高薪招聘汽車銷售顧問廣告，此前市場曾傳聞「恆馳5」將在今年次季起正式銷售。

報道提到，新能源汽車在生產和銷售階段，首先需要進入工信部的《道路機動車生產企業及產品公告》即俗稱的工信部目錄，所有新車需要通過審批目錄才能開始生產；其次在銷售階段，需要被列入《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》，汽車方可進行銷售並享受國家補貼。

此前2月11日，工信部官網發布第353批《道路機動車輛生產企業及產品公告》車輛新產品公示清單，申報該批新能源汽車產品的共有96戶企業的194個型號，其中，恒大的新能源汽車「恒馳5」也位列名單之中。

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