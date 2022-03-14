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【第五波疫情】中銀香港7家分行恢復營業　仍有3分行暫停服務（附分行名單）

Hot Talk 10:34 2022/03/14

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【第五波疫情】中銀香港7家分行恢復營業　仍有3分行暫停服務

中銀香港 （02388） 公布，7家分行恢復營業，3分行暫停服務。

以下分行由 3 月 14 日（星期一）起恢復營業

分行名稱 分行地址
莊士敦道分行 灣仔莊士敦道 152-158 號
尖沙咀分行 尖沙咀加拿芬道 24-28 號
長沙灣青山道分行 長沙灣青山道 365-371 號
沙田第一城分行 沙田銀城街 2 號置富第一城樂薈地下 24-25 號
上水中心分行 上水上水中心第一層 1005-1009 號
荃灣分行 荃灣沙咀道 297-299 號
長發邨分行 青衣長發邨長發廣場地下 114D 號舖

以下分行由 3 月 14 日（星期一）起暫停營業直至另行通知

分行名稱 分行地址
荃灣青山道分行 荃灣青山公路荃灣段 201-207 號新青大廈地下及一樓
屯門市廣場分行 屯門市廣場第二期商場 2 號
長洲分行 長洲大新街 53-55 號

【開市追揸沽】內地新增貸款遜預期 美國周四議息怎部署

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金融機構 中銀香港（02388） 疫情 服務

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