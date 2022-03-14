【第五波疫情】中銀香港7家分行恢復營業　仍有3分行暫停服務（附分行名單）

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中銀香港 （02388） 公布，7家分行恢復營業，3分行暫停服務。
以下分行由 3 月 14 日（星期一）起恢復營業
|分行名稱
|分行地址
|莊士敦道分行
|灣仔莊士敦道 152-158 號
|尖沙咀分行
|尖沙咀加拿芬道 24-28 號
|長沙灣青山道分行
|長沙灣青山道 365-371 號
|沙田第一城分行
|沙田銀城街 2 號置富第一城樂薈地下 24-25 號
|上水中心分行
|上水上水中心第一層 1005-1009 號
|荃灣分行
|荃灣沙咀道 297-299 號
|長發邨分行
|青衣長發邨長發廣場地下 114D 號舖
以下分行由 3 月 14 日（星期一）起暫停營業直至另行通知
|分行名稱
|分行地址
|荃灣青山道分行
|荃灣青山公路荃灣段 201-207 號新青大廈地下及一樓
|屯門市廣場分行
|屯門市廣場第二期商場 2 號
|長洲分行
|長洲大新街 53-55 號
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