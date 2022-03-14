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【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施

Hot Talk 14:13 2022/03/14

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【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施

本港第五波疫情確診人數居高不下，據本地傳媒指港府不排除會進一步收緊社交距離措施，包括將堂食由現在兩人一枱減至一人一枱。報道指，港府內部正密切監察疫情走向及人群流動情況，若確診個案持續居高不下，不排除會進一步收緊社交距離措施，包括將堂食由現在兩人一枱減至一人一枱，以壓低確診數字。

特首林鄭月娥表示，每次抗疫都有許多手段，但要按情況使用，目前重點在於減死亡及重症，主要措施加強治療及應用藥物、增加病床、積極推動接種疫苗，政府目前未想過再收緊社交距離措施，因為效益未必高，亦要考慮對市民心理狀況、精神健康或其他方面影響。

「現時的緊社交距離措施是兩年以來最辣，我都要考慮社會同市民接受程度，不會貿貿然再推出社交距離措施。」她並提到，港府上周應市民訴求，已重開髮型屋。

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