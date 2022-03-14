【中美角力】中興通訊周一遭美國聯邦法院舉行聽證會　疑涉簽證欺詐案而違反緩刑　股價再跌1.7%

▲ 【中美角力】中興通訊周一遭美國聯邦法院舉行聽證會 疑涉簽證欺詐案而違反緩刑

中興通訊 （00763） （深：000063）前員工被美國起訴共謀簽證欺詐，今日中興通訊被傳喚到國聯邦法院，就是否涉嫌串謀簽證欺詐而違反緩刑規定進行聽證。中興通訊港股再跌1.68%，報15.22元。

中興通訊於 2017 年承認非法向伊朗和北韓輸出美國技術後，正在美國接受緩刑。今次簽證欺詐源於2021年佐治亞州亞特蘭大一宗案件，當時起訴書稱，至少在 2014 年至 2018 年期間，一名位於新澤西的前中興通訊研究總監余建軍及一名佐治亞理工學院教授 Gee-Kung Chang嫌將中國公民帶到美國，在中興通訊進行研究。

上述中國公民以 J-1 簽證來到美國，J-1 簽證原為在佐治亞理工學院等機構工作和學習而設計，但據稱上述中國公民在新澤西州為中興通訊進行研究。

上周中興通訊曾稱，余建軍已從公司離職多年，目前沒有員工因簽證案受到指控，目前生產經營活動正常進行。

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