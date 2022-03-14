【烏克蘭】烏克蘭採用初創人臉辨識技術　助失散難民團聚

▲ Clearview AI的人臉辨識技術，可用於識別俄羅斯特工容貌，並幫助烏克蘭政府揭穿與戰爭相關的虛假社交媒體帖子。（法新社）

俄烏戰事爆發接近三周，至今已令逾250萬名烏克蘭難民流離失所，數以千計的平民死亡。據《路透社》報道，烏克蘭將採用美國初創公司Clearview AI的人臉辨識技術，協助難民識別死者、尋找失散家人，甚至偵測俄羅斯特工。

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Clearview AI行政總裁Hoan Ton-That表示，烏克蘭已免費獲得該公司的AI人臉搜索引擎，並會在戰事中提供協助。他指出：「Clearview AI數據庫中的照片總數超過100億張，其中有20億張相貌圖片，來自俄羅斯社交媒體服務商VKontakte。」該數據庫可以幫助烏克蘭政府更容易地識別死者的身份，即使有臉部出現損傷，也能發揮作用。

協助揭穿虛假社交媒體帖子

Hoan還提到Clearview AI的人臉辨識技術，可用於協助失散的烏克蘭難民與家人團聚。此外，也可用作識別俄羅斯特工容貌，並幫助烏克蘭政府揭穿與戰爭相關的虛假社交媒體帖子。

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惟現時還不清楚烏克蘭國防部使用該技術的確切目的。據了解，烏克蘭政府的其他部門預計將在未來數天部署使用。

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責任編輯：陳卓賢