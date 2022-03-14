  • 24°C
香港時間 : 2022314日 (一) 10:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭】烏克蘭採用初創人臉辨識技術　助失散難民團聚

科技 10:20 2022/03/14

分享：

Clearview AI的人臉辨識技術，可用於識別俄羅斯特工容貌，並幫助烏克蘭政府揭穿與戰爭相關的虛假社交媒體帖子。（法新社）

俄烏戰事爆發接近三周，至今已令逾250萬名烏克蘭難民流離失所，數以千計的平民死亡。據《路透社》報道，烏克蘭將採用美國初創公司Clearview AI的人臉辨識技術，協助難民識別死者、尋找失散家人，甚至偵測俄羅斯特工。

【烏克蘭】Android增空襲警報　即時警告烏克蘭民眾逃生

Clearview AI行政總裁Hoan Ton-That表示，烏克蘭已免費獲得該公司的AI人臉搜索引擎，並會在戰事中提供協助。他指出：「Clearview AI數據庫中的照片總數超過100億張，其中有20億張相貌圖片，來自俄羅斯社交媒體服務商VKontakte。」該數據庫可以幫助烏克蘭政府更容易地識別死者的身份，即使有臉部出現損傷，也能發揮作用。

協助揭穿虛假社交媒體帖子

Hoan還提到Clearview AI的人臉辨識技術，可用於協助失散的烏克蘭難民與家人團聚。此外，也可用作識別俄羅斯特工容貌，並幫助烏克蘭政府揭穿與戰爭相關的虛假社交媒體帖子。

【Tesla】成烏克蘭車主求生工具！　Tesla露營模式變臨時充電站

惟現時還不清楚烏克蘭國防部使用該技術的確切目的。據了解，烏克蘭政府的其他部門預計將在未來數天部署使用。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭】亞馬遜宣布制裁加辣　AWS停收俄羅斯與白俄羅斯新客戶
2022/03/10
【烏克蘭】亞馬遜宣布制裁加辣　AWS停收俄羅斯與白俄羅斯新客戶
【烏克蘭】Sony加入制裁俄羅斯　暫停當地銷售PlayStation硬件及軟件
2022/03/10
【烏克蘭】Sony加入制裁俄羅斯　暫停當地銷售PlayStation硬件及軟件
【烏克蘭】烏克蘭政府擬將機密數據及伺服器　轉移至其他國家
2022/03/10
【烏克蘭】烏克蘭政府擬將機密數據及伺服器　轉移至其他國家
【遊戲熱話】俄烏戰事影響？　任天堂宣布《GBA大戰1+2重製版》延遲發售
2022/03/11
【遊戲熱話】俄烏戰事影響？　任天堂宣布《GBA大戰1+2重製版》延遲發售

你可能感興趣

【烏克蘭】亞馬遜宣布制裁加辣　AWS停收俄羅斯與白俄羅斯新客戶
09:30 2022/03/10
【烏克蘭】亞馬遜宣布制裁加辣　AWS停收俄羅斯與白俄羅斯新客戶
【烏克蘭】Sony加入制裁俄羅斯　暫停當地銷售PlayStation硬件及軟件
10:08 2022/03/10
【烏克蘭】Sony加入制裁俄羅斯　暫停當地銷售PlayStation硬件及軟件
【烏克蘭】烏克蘭政府擬將機密數據及伺服器　轉移至其他國家
12:38 2022/03/10
【烏克蘭】烏克蘭政府擬將機密數據及伺服器　轉移至其他國家
烏克蘭 美國 俄羅斯 人臉辨識 戰爭 國防

下一篇文章

【Meta】Meta削減員工洗衣福利　轉加每年約2.3萬港元福利津貼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果新機】第三代iPhone SE跑分曝光　效能評分竟與iPhone 13接近？
【蘋果新機】第三代iPhone SE跑分曝光　效能評分竟與iPhone 13接近？
【第五波疫情】全港手機突收政府疫情緊急警示　一文看清如何關閉警示功能
【第五波疫情】全港手機突收政府疫情緊急警示　一文看清如何關閉警示功能
【Meta】Meta削減員工洗衣福利　轉加每年約2.3萬港元福利津貼
【Meta】Meta削減員工洗衣福利　轉加每年約2.3萬港元福利津貼
【藍牙耳機】蘋果擊敗JBL、小米　AirPods奪藍牙耳機市場銷量冠軍
【藍牙耳機】蘋果擊敗JBL、小米　AirPods奪藍牙耳機市場銷量冠軍
【線上登記懶人包】快速測試申報系統　2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結）
【線上登記懶人包】快速測試申報系統　2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結）
【機迷熱話】LEGO夥瑪利歐推新產品　碧姬公主將於8月上市
【機迷熱話】LEGO夥瑪利歐推新產品　碧姬公主將於8月上市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款