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【電子煙】思摩爾擬斥不超過15億元回購近6億股份　股價仍急挫近15%

股市 09:27 2022/03/14

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【電子煙】思摩爾擬斥不超過15億元回購近6億股份

電子煙龍頭思摩爾 （06969） 認為股份當前成交價尚未充分反映其內在價值及本集團的業務前景，獲許回購不超過596,607,872股股份，佔已發行股份總數之10%，料斥資不超過15億元。

思摩爾今日開市急挫14.7%，報17.66元，創上市新低。

公司表示，回購決定受限於市況，於今年3月31日或之前刊發財務業績後六個月內，公司不時於公開市場上購回股份。同時，公司指，將從現有可動用現金儲備及自由現金流量為購回股份撥付資金。

董事會認為，公司目前的財務資源使其能夠實施股份購回計劃，且股份購回計劃將增加每股股份盈利及整體股東回報。股份購回計劃亦反映董事會及管理層團隊對公司的長期策略及增長充滿信心。董事會認為股份購回計劃符合公司及股東之整體最佳利益。

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編輯：姚卓然

港股 煙草產品 思摩爾國際（06969） 回購

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