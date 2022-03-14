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【港股市況】恒指低開349點　阿里巴巴、美團跌半成　京東跌逾9%破底（不斷更新）

股市 09:31 2022/03/14

分享：

美股上周五倒跌，中概股續跌，港股今早承接低開近350點。恒生指數低開349點，開報20203點。科指跌4.1%，報4073點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌4%。友邦 （01299） 逆市靠穩升0.3%。

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即市走勢：

【09：30】碧桂園 （02007） 跌4%，開報4.98元破底。

【藍籌內房】碧桂園澄清　股債下跌因社交媒體流傳不公平負面陳述

【09：28】長實 （01113） 逆市升1%。長實宣布旗下的CK Steel（UK）Limited出售倫敦商廈「5 Broadgate」的商業辦公單位連車位，成交價12.1億元英鎊，約相等於123.9億港元。

【長實賣產】長實以約124億港元售倫敦商廈　持貨3年半賺48億港元、回報45%

【09：27】京東 （09618） 跌逾9%，開報190.8元破底；京東物流 （02618） 跌3%。

【京東物流】京東物流擬90億人幣收購德邦物流66.5%　收購市帳率1.5倍

【09：23】恒生指數低開349點，開報20203點。科指跌4.1%，報4073點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌4%。友邦 （01299） 逆市靠穩升0.3%。

【09：13】期指開報20022點，跌473點。

【09：06】恒指黑期跌約439點，報20134點。道指期貨升184點，報33129點。

【08：57】【電子煙】思摩爾擬斥不超過15億元回購近6億股份

【08：31】【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila預計3月18日登陸港股　較原計劃有所提早

【07：53】【盈喜｜煤炭股】易大宗去年盈利大增6倍至不少於33億元　歸功四大原因

【07：30】港股ADR收報20058點，跌494點或2.5%。滙豐 （00005） ADR折合報48.73元，較港收市價低0.12元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報350.45元，較港收市價低17.35元或4.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.86元，較港收市價低5.94元或6.5%。

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【07：30】美股上周五倒跌，俄羅斯總統普京普京表示與烏談判取得一些積極進展，刺激美股上周五早段造好，道指一度漲341點，但美國總統拜登宣布更多制裁俄羅斯的新措施，美將中斷與俄貿易關係，道指收市倒跌229點，報32944點；納指跌286點或2.18%，報 12843點；標指跌55點，報4204點。

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 美股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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