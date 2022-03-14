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專題:退休理財

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【港股夜期+北水】夜期升33點　北水加碼吸65億買騰訊美團（不斷更新）

股市 18:52 2022/03/14

分享：

北水加碼撑場，全日吸資64.7億元，較上周五大增69%，港股雖然破底，但北水已連續14日吸資，累計367.9億元。全日主要吸資股份，仍是騰訊（00700）及美團（03690），分別吸資26億及16.2億元。碧桂園服務（06098）及華潤電力（00836）各走3億元。

夜期跟隨外圍市況窄幅波動，升33點，報19618點。

北水數據：

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即市數據：

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港股全日低開低走，跌逾1000點。美股上周五倒跌，中概股續跌，港股今早承接低開349點，其後跌幅逐步手擴大，尾市跌逾1000點，恒生指數挫1022點，收報19531點，成交2231億元；科指跌11%，報3778點。美團 （03690） 跌逾16%；阿里巴巴 （09988） 跌近11%；騰訊 （00700） 跌近一成；滙豐 （00005） 逆市升逾1%；恒生 （00011） 升逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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財經日誌：

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焦點新聞：

【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率

【港股地震】高盛降中資股目標估值　潛在上漲空間仍近3成

即市走勢：

【16：14】【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成

【16：10】恒生指數挫1022點，收報19531點，成交2231億元；科指跌11%，報3778點。美團 （03690） 跌逾16%；阿里巴巴 （09988） 跌近11%；騰訊 （00700） 跌近一成；滙豐 （00005） 逆市升逾1%；恒生 （00011） 升逾2%。

【16：00】恒生指數U盤前跌1053點，報19499點。

【15：36】美團 （03690） 臨收市前跌17%，破底低見112.3元；阿里巴巴 （09988） 跌11%，破底低見80.35元；騰訊 （00700） 跌近一成，破底低見331元。

【15：18】恒生指數跌幅擴大至逾1000點，報19540點，跌1013點，科指跌近9.9%，報3826點。

【14：53】恒指跌約970點，科指跌9%。美團 （03690） 跌幅擴大至逾14%，阿里巴巴 （09988） 跌逾9%；騰訊 （00700） 跌逾6%。

【14：37】大市最新跌880點，報18673點；科指跌8.1%，報3898點。

【14：32】思摩爾 （06969） 跌幅擴大至兩成，破底低見16.2元。

【13：59】碧桂園 （02007） 跌逾14%，破底低見4.38元；碧桂園服務 （06098） 跌逾17%，破底低見30.3元。

【13：44】滙豐 （00005） 午後升1%；恒生 （00011） 升逾2%；中銀香港 （02388） 升近2%；友邦 （01299） 升近0.2%。

【13：12】美團 （03690） 、京東 （09618） 跌一成，阿里巴巴 （09988） 跌逾7%；騰訊 （00700） 跌逾4%。

【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成

【13：05】大市跌幅擴大至800點

【13：03】港股午後初段跌約775點，報19778點。

【12：00】恒生指數半日跌782點，報19771點，成交1061億元。科指跌7.6%，報3924點。美團 （03690） 跌逾11%；阿里巴巴 （09988） 跌近8%；騰訊 （00700） 跌逾4%。

【11：47】恒指中午收市前跌約775點，報19777點。

【11：32】內地股市半日向下，上證半日1.3%；深證跌1.6%；創業板指跌2.1%。

【11：25】港股短綫反彈200點，跌幅最新收窄至約600點。

【11：13】大市尋底，恒指最新跌800點，報19736點，跌817點；科指跌8.5%，報3886點。

【10：58】藥明生物 （02269） 跌11%，破底低見46.6元。

【10：48】大市跌幅擴大至700點，報19848點，跌705點。美團 （03690） 跌逾11%；京東 （09618） 跌13%；阿里巴巴 （09988） 跌逾7%；騰訊 （00700） 跌逾4%。

【10：40】雅士利 （01230） 中途停牌，股價停牌前升97.8%，報0.91元。

【10：38】【恒大危機】恒大汽車「恒馳5」已獲可對外公開銷售資格　據報正招聘汽車銷售顧問　股價升2.2%

【10：36】【電訊股｜業績】聯通股價仍跌4%　去年多賺15%、未來3年完成5G網絡建設（第二版）

【10：31】大市跌幅擴大至逾600點，報19916點，跌638點。

【10：22】恒指最新跌581點，報19973點。

【10：21】美團 （03690） 最新跌9%，破底低見123元。阿里巴巴 （09988） 跌逾6%，破底低見84.8元；騰訊 （00700） 跌逾3%，破底低見353元。

【10：17】【中美角力】中興通訊周一遭美國聯邦法院舉行聽證會　疑涉簽證欺詐案而違反緩刑　股價再跌1.7%

【10：15】恒大汽車 （00708） 股價逆市升逾2%，高見3.32元。「恒馳5」通過工信部新車一個月公示期已具備銷售資格。

【10：05】【異動｜生科股】歌禮製藥大升13%　旗下利托那韋口服片年產能增至約5.3億片

【10：03】港股跌幅再擴大至逾500點，再下試20000點關口。

【09：56】京東 （09618） 最新跌一成，破底低見189.5元。

【09：50】大市跌勢略喘定，恒指跌幅收窄至387點，報20166點，科指跌4.8%，報4044點。

【09：48】金融股逆市向上，滙豐 （00005） 升0.6%；渣打 （02888） 升0.7%。

【09：46】雅士利 （01230） 股價逆市飈升逾82%，破頂高見0.91元。

【09：42】美團 （03690） 跌幅擴至7%破底，低見125.2元；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，破底低見85.75元；騰訊 （00700） 跌逾2%，破底低見353元。

【09：36】【業績｜電子消費品】TCL電子跌6%　去年少賺近36%至11.8億、全年股息減21.2%

【09：36】港股開市後跌逾500點，一度跌穿二萬點關口，低見19984點，恒指最新跌531點，報20023點。

【09：35】電視廣播（TVB） （00511） 跌近4%，低見4.7元。電視廣播發盈警，預計去年收入增6%至28.99億元，但估計全年虧損約6.4億至6.6億元。

【盈喜盈警】電視廣播TVB料去年虧損擴大至少1.28倍至6.4億　收購士多及投資內容製作拖累總營運成本增14%

【09：32】思摩爾 （06969） 跌逾18%，破底低見16.2元。另外，華寶 （00336） 跌逾4%；中煙香港 （06055） 績前跌逾2%。

【電子煙】內地第二次諮詢《電子煙》國家標準

【09：30】碧桂園 （02007） 跌4%，開報4.98元破底。

【藍籌內房】碧桂園澄清　股債下跌因社交媒體流傳不公平負面陳述

【09：28】長實 （01113） 逆市升1%。長實宣布旗下的CK Steel（UK）Limited出售倫敦商廈「5 Broadgate」的商業辦公單位連車位，成交價12.1億元英鎊，約相等於123.9億港元。

【長實賣產】長實以約124億港元售倫敦商廈　持貨3年半賺48億港元、回報45%

【09：27】京東 （09618） 跌逾9%，開報190.8元破底；京東物流 （02618） 跌3%。

【京東物流】京東物流擬90億人幣收購德邦物流66.5%　收購市帳率1.5倍

【09：23】恒生指數低開349點，開報20203點。科指跌4.1%，報4073點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌4%。友邦 （01299） 逆市靠穩升0.3%。

【09：13】期指開報20022點，跌473點。

【09：06】恒指黑期跌約439點，報20134點。道指期貨升184點，報33129點。

【08：57】【電子煙】思摩爾擬斥不超過15億元回購近6億股份

【08：31】【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila預計3月18日登陸港股　較原計劃有所提早

【07：53】【盈喜｜煤炭股】易大宗去年盈利大增6倍至不少於33億元　歸功四大原因

【07：30】港股ADR收報20058點，跌494點或2.5%。滙豐 （00005） ADR折合報48.73元，較港收市價低0.12元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報350.45元，較港收市價低17.35元或4.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.86元，較港收市價低5.94元或6.5%。

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【07：30】美股上周五倒跌，俄羅斯總統普京普京表示與烏談判取得一些積極進展，刺激美股上周五早段造好，道指一度漲341點，但美國總統拜登宣布更多制裁俄羅斯的新措施，美將中斷與俄貿易關係，道指收市倒跌229點，報32944點；納指跌286點或2.18%，報 12843點；標指跌55點，報4204點。

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 美股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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