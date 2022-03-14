▲ 【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila預計3月18日登陸港股 較原計劃有所提早

由招銀國際資產管理及AAC Mgnt Holding共同發起的特殊目的收購公司（SPAC）公司AQUILA ACQUISITION （新上市編號：7836） 預計3月18日（本周五）上市，成為香港首家登陸港股的SPAC公司。公司原來計劃是在本月22日掛牌。

AQUILA ACQUISITION表示，公司發售包括發售100,065,000股A類股份及50,032,500份上市權證。A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80%。假設發售於2022年3月18日上午八時正或之前在香港成為無條件，預計A類股份及上市權證將於2022年3月18日上午九時正在聯交所主板開始買賣。B類股份及發起人權證將不會於聯交所上市或買賣。

公司發售證券將不會向公眾人士營銷或容許他們買賣，並只向專業投資者買賣。A類股份上市時及上市後，A類股份的每手買賣單位價值須至少為100萬港元。因此，基於每股A類股份的發行價為10港元，A類股份將以每手買賣單位為105,000股A類股份的方式進行買賣，初始價值為每手1,050,000港元。上市權證將以每手買賣單位為52,500份上市權證 的方式進行買賣。

公司A類股份的股份代號將為7836，而上市權證的權證代號將為4836。

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編輯：姚卓然