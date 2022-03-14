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【盈喜|煤炭股】易大宗去年盈利大增6倍至不少於33億元　歸功四大原因

股市 07:53 2022/03/14

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【盈喜|煤炭股】易大宗去年盈利大增6倍至不少於33億元　歸功四大原因

從事煤炭及其他產品的加工和貿易的易大宗 （01733） 發盈喜，預期去年錄得收入增長81%至不少於400億元，純利更大增6.3倍至不少於33億元。

集團表示，去年收入大增歸功四原因。1)去年集團供應商及客戶全球化拓展戰略的落地執行。集團將澳大利亞焦煤銷售到中 國以外的日本、馬來西亞及德國等新的國際市場，並快速與美國及加拿大等地的供應商建立業務聯繫，來自新國別及新供應商的採購量顯著上升，實現了對下遊客戶的穩定供應。

2)又在2021年蒙古新冠疫情持續影響下，原有口岸過貨量持續低位，得益於集團多年在中蒙邊境多個口岸物流資產佈局和運營經驗，實現了新增口岸進口零的突破，搶佔了市場份額。

3)由於集團長期在供應鏈綜合服務（包括跨境物流、多式聯運、洗選加工及倉儲等） 方面的資產及智能化系統佈局、配置及整合，集團匹配了境內上下游焦煤資源並高效送達客戶，進一步擴大了國內焦煤業務量，並獲得了極為亮眼的業務增長。4) 在市場大環境的供應緊張情況下，煤炭價格上漲，單噸利潤上升。

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編輯:姚卓然

港股 疫情 口岸 盈喜 易大宗（01733）

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