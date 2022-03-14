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【ET財經早點1分鐘】中概股恐慌持續 夜期急瀉至2萬點

股市 06:57 2022/03/14

分享：

中概股除牌的恐慌持續，投資氣氛進一步轉弱。恒指夜期以全晚最低位收市，收報20057點，跌438點。藍籌股ADR以美團 （03690） 最傷，低港股收市價接近一成；阿里巴巴 （09988） 美股低港股百分之七；騰訊 （00700） ADR亦低港股半成。

專家料中概股發布年報後 將落入摘牌名單

美國證券交易委員會（SEC），將5家在美上市的中國公司列入預定摘牌名單。專家估計與公司近期遞交2021年度報告有關。因為未經美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）檢查審計底稿，預期美國通過後《外國公司問責法》後，將對所有美國上市的中概股發首次警告，所以可以預計更多中概股落入名單。

根據程序，被列入清單後，公司並不會被要求立即退市，而是將連續三年繼續接受檢查至2024年初，連續3年仍未滿足條件則可能被要求從美國退市。

陳茂波：首季經濟恐負增長 惟通脹溫和

財政司司長陳茂波在網誌表示，嚴峻疫情為香港經濟帶來巨大的下行壓力，香港首季經濟好大機會出現按年負增長，失業率料將顯著回升。

至於烏克蘭局勢，陳茂波指出，對香港而言，引發的風險現階段仍可控。烏克蘭和俄羅斯出口不足百分之一，香港經濟對能源依賴度不高，即使國際能源價格急升，對香港通脹的影響也比較溫和。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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