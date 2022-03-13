【美股一周前瞻】美股入夏令時間交易提前一小時　聚焦周四儲局議息結果

聯儲局將於本周四（17日）凌晨兩時宣布議息結果，由於俄羅斯及烏克蘭衝突加劇全球通脹壓力，市場對3月加息預期由50點子下降至25點子。分析指，是次議息留意儲局會否對縮表釋出更多訊息，為減低市場震盪，相信當局會提供更清晰指引，未來儲局官員講話會是重要提示。

美國進入夏令時間，美股交易提前一小時，今晚9時半開市。環球政治局勢不穩，料股市持續波動，本周除了儲局議息，宜留意美國2月PPI、零售銷售數據，為美國經濟復甦帶來啟示。

美長短債息見約兩年半高位，反映投資者憂慮通脹多於俄烏戰爭，看【下一頁】

俄烏局勢出現輿論戰，俄烏就簽署解決衝突協議接近達成共識，但俄德法元首在通話後，普京被指無意停戰，俄方亦未有停止對烏方的襲擊。另一邊廂，伊朗向伊拉克射導彈，恐為油價添壓。

RBC全球大宗商品策略主管Helima Croft表示，現時市場押注油價升至130美元仍為時過早，市場已走向極端，但認為油價處於110美元合理，並且不會向下行。

美國國債近日1.7厘重上2厘水平， 美國銀行美國短期利率策略主管Mark Cabana表示，這反映更高的通脹預期，但同時國債市場流動性更低，顯示市場對烏克蘭的憂慮持續。他提到，美國國債市場變得更加動盪，看到買賣價差已經擴大，TIPS 和 20年期國債的流動性進一步減少，反映不確定性增加下，投資者不願意承受風險，令儲局感到擔憂。

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