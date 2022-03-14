【開市9點半】京東物流斥90億人幣收購德邦物流股權　張憶東：避開受中美監管衝擊資產

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京東物流 （02618） 再出手收購，宣布以89.76億元人民幣收購99.99%德邦控股，德邦控股持有A股公司德邦股份（滬：603056）的66.5%。另外，長實 （01113） 以124億元出售倫敦寫字樓，持貨3年半賺48億元，料出售消息將利好股價。

美國上市中概股陷入除牌危機，興業證券全球首席策略分析師張憶東發表最新報告指，中概股被要求從美國退市的時間不會早於2024年初發布年報時，建議投資者繼續規避受中美兩國監管政策衝擊的資產。

重點新聞:

1） 【京東物流】京東物流擬90億人幣收購德邦物流66.5% 收購市帳率1.5倍

2） 【長實賣產】長實以約124億港元售倫敦商廈 持貨3年半賺48億港元、回報45%

3） 【冠軍分析師】張憶東：避開受中美監管衝擊資產 75%美國中概股持倉或受明顯影響

4） 【分析】京東大戶去年底早著先機搬20%持股來港 其後減持數百億貨值京東、成功避過中概股ADS大跌

5）【中美金融戰】會計師料中概股回流港股意願加強 5、6月或出現回流高峰

6） 【美國加息】美長短債息見約兩年半高位 反映投資者憂慮通脹多於俄烏戰爭

7） 【藍籌內房】碧桂園澄清 股債下跌因社交媒體流傳不公平負面陳述

8） 【烏克蘭戰爭】李小加：LME遵循市場至上原則 「很多監管風控是後置的」

9） 【虛擬銀行】叙福樓CEO黃傑龍扣賬卡遭盜用險失1600元 持卡人應如何保障自己？

上周五港股ADR及美股收市情況：

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