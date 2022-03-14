  • 21°C
香港時間 : 2022314日 (一) 07:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】京東物流斥90億人幣收購德邦物流股權　張憶東：避開受中美監管衝擊資產

股市 06:45 2022/03/14

分享：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

京東物流 （02618） 再出手收購，宣布以89.76億元人民幣收購99.99%德邦控股，德邦控股持有A股公司德邦股份（滬：603056）的66.5%。另外，長實 （01113） 以124億元出售倫敦寫字樓，持貨3年半賺48億元，料出售消息將利好股價。

美國上市中概股陷入除牌危機，興業證券全球首席策略分析師張憶東發表最新報告指，中概股被要求從美國退市的時間不會早於2024年初發布年報時，建議投資者繼續規避受中美兩國監管政策衝擊的資產。

重點新聞:

1） 【京東物流】京東物流擬90億人幣收購德邦物流66.5%　收購市帳率1.5倍

2） 【長實賣產】長實以約124億港元售倫敦商廈　持貨3年半賺48億港元、回報45%

3） 【冠軍分析師】張憶東：避開受中美監管衝擊資產　75%美國中概股持倉或受明顯影響

4） 【分析】京東大戶去年底早著先機搬20%持股來港　其後減持數百億貨值京東、成功避過中概股ADS大跌

5）【中美金融戰】會計師料中概股回流港股意願加強　5、6月或出現回流高峰

6） 【美國加息】美長短債息見約兩年半高位　反映投資者憂慮通脹多於俄烏戰爭

7） 【藍籌內房】碧桂園澄清　股債下跌因社交媒體流傳不公平負面陳述

8） 【烏克蘭戰爭】李小加：LME遵循市場至上原則　「很多監管風控是後置的」

9） 【虛擬銀行】叙福樓CEO黃傑龍扣賬卡遭盜用險失1600元　持卡人應如何保障自己？

上周五港股ADR及美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +12
    +11

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」 　中概股急瀉後　能否反挾淡友？
2022/03/11
【開市9點半】5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」 　中概股急瀉後　能否反挾淡友？
【開市9點半】瑞銀在波動市中看好3類板塊　新興市場之父麥樸思：中國將成最大贏家
2022/03/10
【開市9點半】瑞銀在波動市中看好3類板塊　新興市場之父麥樸思：中國將成最大贏家
【開市9點半】中證監據報開綠燈　容許不持敏感數據中國公司赴美上市
2022/03/09
【開市9點半】中證監據報開綠燈　容許不持敏感數據中國公司赴美上市
【開市9點半】港交所獨董倡允許內地養老金南下買港股　兩會首提平台降費、瑞銀料網企利潤率受壓
2022/03/08
【開市9點半】港交所獨董倡允許內地養老金南下買港股　兩會首提平台降費、瑞銀料網企利潤率受壓
【開市9點半】普京周末再發警告　中資券商推薦投資主線
2022/03/07
【開市9點半】普京周末再發警告　中資券商推薦投資主線
港股 長實集團（01113） 中國概念股 收購 京東物流（02618） 京東集團—SW（09618） 張憶東 A股

上一篇文章

【ET財經早點1分鐘】中概股恐慌持續 夜期急瀉至2萬點

下一篇文章

【零售銀行】花旗香港：信貸質素未嚴重轉差　Mirror Ian助Citi Plus新客按季勁增35％
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美金融戰】阿里巴巴尾市重上90元、美國除牌憂慮升級　一文看清回流香港中概股名單
【中美金融戰】阿里巴巴尾市重上90元、美國除牌憂慮升級　一文看清回流香港中概股名單
【烏克蘭戰爭】貝萊德基金的俄羅斯資產　在俄烏衝突後失去逾1300億元
【烏克蘭戰爭】貝萊德基金的俄羅斯資產　在俄烏衝突後失去逾1300億元
【美股收市】美將中斷與俄貿易關係 道指倒跌229點 中概股再瀉
【美股收市】美將中斷與俄貿易關係 道指倒跌229點 中概股再瀉
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【中美金融戰】大摩：料更多中概股納入預定除牌名單　加速投資者拋售
【中美金融戰】大摩：料更多中概股納入預定除牌名單　加速投資者拋售
【分析】歐股基金一周走資逾1000億元創紀錄　資金湧主權債、黃金等避險
【分析】歐股基金一周走資逾1000億元創紀錄　資金湧主權債、黃金等避險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款