【疫苗接種】 歐家榮：染疫康復者毋須打第三劑疫苗 滿三歲兒童若接種科興須打三針 復必泰只須打兩針

疫情仍未見頂，本港周日（13日）新增32,430宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，經核酸檢測和快速抗原測試驗出陽性的個案分別為13,335宗和19,095宗。聯合科學委員會更新兒童和曾感染2019冠狀病毒病人士接種新冠疫苗的暫擬共識建議。

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮周日在簡報會上表示，防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會昨日與行政長官專家顧問團開會討論疫苗接種安排。

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他指出，經考慮本地情況、海外經驗、世界衞生組織的建議，以及參考早前有關接種隨後劑次間距的建議後，聯合科學委員會和專家顧問團就所需接種的疫苗劑數和間距作出建議。



歐家榮表示，若感染前未接種任何疫苗，確診者康復後可接種一至兩劑，視乎不同年齡組別；感染前曾接種兩劑疫苗者，康復後無須接種第三劑。

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兒童方面，年滿三歲者若接種科興疫苗，須接種三劑；若接種復必泰疫苗，接種兩劑可視為完成基本疫苗接種。



公務員事務局局長聶德權表示，本港年滿12歲人士第一劑新冠疫苗接種率已超過九成，當局希望進一步推高第二劑的接種率，由目前的八成提高至九成。



聶德權周日出席電視節目後會見傳媒時說，現時本港已接種第三劑新冠疫苗的人數達223萬，他希望陸續有更多市民接種，帶動第三劑接種率上升一倍，增加保護力。

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他指出，社區內獨居的長者，或行動不便的長者和殘疾人士均為政府疫苗接種計劃關心的對象。

他欣悉香港社會服務聯會連同香港醫學組織聯會將推出家居接種計劃，為不良於行的長者和殘疾人士提供上門疫苗接種安排。當局全力支持和配合，並會根據他們的經驗，協助推廣這類接種安排。



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記者：陳詠妍