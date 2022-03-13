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【中美金融戰】中金料「預定摘牌名單」將進一步擴大　中概股上市令多方雙贏、具積極意義

新股IPO 23:05 2022/03/13

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中金料「預定摘牌名單」將進一步擴大　中概股上市令多方雙贏、具積極意義

隨著多家中概股陸續公布年度業績並提交有關報告，美國證交會（SEC）上周點名5間中概股，指其未有按照《外國公司問責法案》提交相關文件。中金投資銀行部負責人兼董事總經理王晟表示，SEC的識別行為是依據已公布的法案和規則，實施的一個常規性步驟，隨著未來幾個月更多無論中概股還是其他外國公司公布年報，預計該名單將逐步延伸。

他指，被列入清單後，公司並不會被要求立即退市，而是將連續三年繼續接受檢查，至2024年初連續三年仍未滿足條件，則可能被要求從美國退市。

5家中概股被美國列入「預定摘牌名單」【下一頁】

王晟指，首批公布的名單一早有跡可循，並非突發事件，因為有關法規存在緩衝期，目前就斷言入單企業最終會被強制退市仍言之尚早，上周美股盤內交易的情況，一定程度上存在非理性恐慌。

他強調，中概股赴美上市是多方共贏，具有已被證明的積極意義，相信兩國監管機構都正在切實討論，以妥善解決分歧，相信雙方最終能夠達成互相認可的方案，避免中概股集體被迫退市的雙輸局面。

內媒：中美據報就審計監管磋商順利，有望盡快達成共識【下一頁】

他指，《外國公司問責法案》帶來的問題的妥善解決，不僅有利於加深中美兩國監管合作、平抑中概股群體風險，亦將未全球資本市場注入信心。若中美雙方監管機構，最終在符合各自法律規定和監管要求的前提下，能夠達成行之有效的合作機制，則有望成為經典的、可供全球借鑑的跨境合作範例。

相關文章：【中美金融戰】大摩：料更多中概股納入預定除牌名單　加速投資者拋售

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