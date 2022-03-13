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【第五波疫情】大新：銀行仍踴躍批出中小企貸款　加強商業戶口優惠冀助中小企

Hot Talk 22:46 2022/03/13

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大新（02356）銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，銀行業界在疫情下仍踴躍對中小企批出貸款。

「第五波疫情」下中小企營商環境嚴峻，大新 （02356） 銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，銀行業界在疫情下仍踴躍對中小企批出貸款，該行的328商業理財戶口更附帶多項優惠措施，冀助資金緊絀的初創及中小企。

疫情下不少企業都因周轉困難急需借貸，鄧子健指在金管局的「預先批核還息不還本」等措施下，業界對中小企貸款並無「收水」，反而是踴躍批出貸款幫助客戶。該行未有因疫情而調整貸款批核模式，同時也沒有因政府出手擔保部份貸款而放寬批核準則，疫情以來大新呆壞帳也未因市道惡化上升。

鄧子健透露，去年328戶口新增客戶中約六成屬初創、零售及跨境企業。鑑於大新本身有提供商戶收單服務，且逾三成收單商戶同時亦是328戶口客戶，在已掌握收單商戶部份業務數據下，當這些客戶向該行申請貸款時，可毋須額外遞交財務報表作審批。

對本地業務為主中小企客戶提供特快開戶

同時，為紓緩資金緊絀的初創與中小企之壓力，該行的328戶口不設最低存款額收費。該行又夥拍大新保險為新客提供「中小企商盈保」首年保費豁免，冀藉此減少中小企客戶營商煩惱。

銀行業加強反洗錢令中小企開戶不易，鄧子健透露，綜合市場數據，逾八成銀行戶口屬「no risk」（沒有風險）的客戶，故處理企業開戶申請時，該行會對本地業務為主的中小企客戶提供特快開戶。惟他強調，大新在便利中小企開戶同時，不會放鬆反洗錢力度，但坦言對於海外成立的公司或離岸公司，因牽涉到其他地方，文件要求會較多較複雜，開戶所需時間也較長。

問到近年有虛擬銀行打正旗號服務中小企，大新如何迎戰。鄧子健回應指大新於11間分行均設專門服務中小企客戶的櫃檯，畢竟部份中小企業務涉及大量現金，對實體銀行服務仍有一定需求。他又指，328戶口會對該類客戶提供優惠措施，包括存入10萬元或以上現金手續費減半。

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記者：余倩敏

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