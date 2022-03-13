【美國加息】美長短債息見約兩年半高位　反映投資者憂慮通脹多於俄烏戰爭

▲ 美長、短債息見約兩年半高位，反映投資者憂通脹多於俄烏戰爭。

俄烏衝突未有緩和跡象，但資金未見湧入作為避險資產的美國國債，兩年期美債息升至1.75厘的兩年半高位，而10年期美債息亦逼近兩厘、上試上月所創的逾兩年半高位，反映投資者沽出美債。據彭博整合的數據顯示，美國國債價格於上周首四個交易日期間累計跌1.6%，跌幅已全數蠶食去年債息回報。

俄烏衝突在2月底一度為美債帶來短暫避險需求，惟之後美債價格已很快回復跌勢。分析認為，美國通脹升至40年高位，投資者對美國加息的預期超越了避險需求，因而選擇沽售美債，引發美債價格下跌、債息上升。

摩根士丹利投資管理高級投資組合經理兼全球固定收益首席策略師Jim Caron指，很多人認為通脹會在首季見頂回落，但隨著油價上漲，通脹未來料保持高位，故債息上升實屬合理。

BMO Capital Markets固定收益策略主管Margaret Kerins表示，市場面對通脹、地緣政治風險、儲局加息及資產負債表正常化的影響，波動很大，隨著通脹數據及地緣政治風險持續的時間更為清盺，預計有關情況將持續至年中。

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