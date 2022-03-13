  • 23°C
香港時間 : 2022314日 (一) 00:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】美長短債息見約兩年半高位　反映投資者憂慮通脹多於俄烏戰爭

股市 22:38 2022/03/13

分享：

美長、短債息見約兩年半高位，反映投資者憂通脹多於俄烏戰爭。

俄烏衝突未有緩和跡象，但資金未見湧入作為避險資產的美國國債，兩年期美債息升至1.75厘的兩年半高位，而10年期美債息亦逼近兩厘、上試上月所創的逾兩年半高位，反映投資者沽出美債。據彭博整合的數據顯示，美國國債價格於上周首四個交易日期間累計跌1.6%，跌幅已全數蠶食去年債息回報。

俄烏衝突在2月底一度為美債帶來短暫避險需求，惟之後美債價格已很快回復跌勢。分析認為，美國通脹升至40年高位，投資者對美國加息的預期超越了避險需求，因而選擇沽售美債，引發美債價格下跌、債息上升。

摩根士丹利投資管理高級投資組合經理兼全球固定收益首席策略師Jim Caron指，很多人認為通脹會在首季見頂回落，但隨著油價上漲，通脹未來料保持高位，故債息上升實屬合理。

BMO Capital Markets固定收益策略主管Margaret Kerins表示，市場面對通脹、地緣政治風險、儲局加息及資產負債表正常化的影響，波動很大，隨著通脹數據及地緣政治風險持續的時間更為清盺，預計有關情況將持續至年中。

相關文章：

高盛上調美債息預測 料3年內累計加息10次

【美國加息】10年期德債息逾兩年半來首現正數　兩年期美債息走高至逾1厘水平

【增持美債】中國連續3個月增持美國國債　持有規模去年4月以來最多

債券 美股 通脹 美國 國債

上一篇文章

【第五波疫情】大新：銀行仍踴躍批出中小企貸款　加強商業戶口優惠冀助中小企

下一篇文章

【藍籌內房】碧桂園澄清　股債下跌因社交媒體流傳不公平負面陳述
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美金融戰】阿里巴巴尾市重上90元、美國除牌憂慮升級　一文看清回流香港中概股名單
【中美金融戰】阿里巴巴尾市重上90元、美國除牌憂慮升級　一文看清回流香港中概股名單
【美股收市】美將中斷與俄貿易關係 道指倒跌229點 中概股再瀉
【美股收市】美將中斷與俄貿易關係 道指倒跌229點 中概股再瀉
【盈喜盈警】中國移動料去年多賺至少6%至1143億人幣　移動客戶達9.57億戶
【盈喜盈警】中國移動料去年多賺至少6%至1143億人幣　移動客戶達9.57億戶
【分析】歐股基金一周走資逾1000億元創紀錄　資金湧主權債、黃金等避險
【分析】歐股基金一周走資逾1000億元創紀錄　資金湧主權債、黃金等避險
【中美金融戰】大摩：料更多中概股納入預定除牌名單　加速投資者拋售
【中美金融戰】大摩：料更多中概股納入預定除牌名單　加速投資者拋售
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款