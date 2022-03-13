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深圳周一起封城7日 開展3輪全民檢測 公交地鐵停運

股樓投資 22:41 2022/03/13

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深圳近日疫情升溫，當地新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部周日(13日)宣布，由周一(14日)起至周日(20日)期間，全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理，市民如非必要不能離市，如有特殊需要亦一律憑24小時核酸陰性證明，方可離開深圳 。深圳同時亦將開展三輪全民核酸檢測。

【俄烏局勢】德銀突轉軚 逐步關閉俄國業務  詳情請看【下一頁

當局表示，除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業，與保障香港供應企業之外，所有企業一律居家辦公，暫停生產經營活動。此外，除了保障市民基本需要的生活超市、藥店、醫療機構、只提供快遞外賣的餐飲企業外，其他營業場所、門店一律停業。

【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股  詳情請看【下一頁

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期間，深圳公共交通及地鐵亦會停運，惟保障城市運行及供港物資貨運的交通則除外。

同場加映  【青姐話】疫情底 有幾抵？

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撰文 : 李尚毅

深圳控股（00604） 港股

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