深圳周一起封城7日 開展3輪全民檢測 公交地鐵停運

深圳近日疫情升溫，當地新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部周日(13日)宣布，由周一(14日)起至周日(20日)期間，全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理，市民如非必要不能離市，如有特殊需要亦一律憑24小時核酸陰性證明，方可離開深圳 。深圳同時亦將開展三輪全民核酸檢測。

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當局表示，除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業，與保障香港供應企業之外，所有企業一律居家辦公，暫停生產經營活動。此外，除了保障市民基本需要的生活超市、藥店、醫療機構、只提供快遞外賣的餐飲企業外，其他營業場所、門店一律停業。

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期間，深圳公共交通及地鐵亦會停運，惟保障城市運行及供港物資貨運的交通則除外。

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