▲ 【藍籌內房】碧桂園澄清 股債下跌因社交媒體流傳不公平負面陳述

碧桂園 （02007） 發通告澄清，近期股份及境內、離岸債務證券的價格下跌，或因近期社交媒體上流傳有關公司境內外融資相關不公平負面陳述。董事會澄清該等陳述毫無根據且嚴重誤導，保留追究法律責任的一切權利。

營運正常 可繼續開展業務

碧桂園指，作出有關查詢後，董事會確認集團營運正常，可繼續照常開展其業務。董事會澄清，公司經營情況良好，具備充足的可動用現金儲備，各金融機構對公司的支持力度不減。今年首兩個月，集團連同合營公司和聯營公司，共實現歸屬本公司股東權益的合同銷售金額約691.2億元人民幣，累計銷售回款金額約656.8億元人民幣。

自去年12月30日至今，公司已累計購回優先票據本金總額4570萬美元。控股股東自2021年3月26日起及今，已增持公司股份合共約3.28億股。同時，針對不公平負面陳述，公司目前積極開展維護市場穩定、保護投資者利益的行動，包括且不限於積極回購集團債務證券、提前將債務證券兌付資金劃轉至指定賬戶、向證券監管機構及銀行間交易商協會等相關監管監察機構，投訴舉報散佈謠言及惡意做空行為。

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