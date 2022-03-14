▲ 【零售銀行】花旗香港：信貸質素未嚴重轉差 Mirror Ian助Citi Plus新客按季勁增35％

疫下本港銀行逾三成分行關閉，香港花旗銀行總經理林智剛承認對今年首兩季業務有影響，連同投資環境惡化，他認為本港零售銀行業務今年前景具挑戰性，但無阻該行的財富管理及數碼創新策略，花旗香港信貸質素亦未因市道欠佳而嚴重轉差。

全民檢測未知會否成事，林智強指關注檢測對分行人流影響，稱零售銀行業務目前不確定性多，但強調該行很多服務已可網上進行，並正推活動鼓勵客戶在Citi Mobile App理財。去年花旗零售銀行利潤持平，優於業界按年跌18%的勢頭，林智剛指該行今年目標是持平至微升，但須視乎疫情持續多久。

花旗香港預測，該行零售銀行貸款增長將由去年的雙位數放緩至今年的高單位數。被問到疫下去年信貸質素有否惡化，林智剛指期內不良貸款比率重返較低水平、破產宗數未見上升，貸款撥備縱增但不算大額，今年暫未見信貸質素嚴重轉差。政府擬禁業主對指定行業商業租戶追租，林智剛稱該行商鋪按揭不多，相信措施對花旗影響不大。

花旗定下2025年香港區財富管理業務客戶數目增長三倍及資產管理規模（AUM）倍增的目標，受惠整合零售與私人銀行客戶的策略，林智剛透露去年整體高端客戶按年錄雙位數增長，資產管理規模亦有高單位數增長。為配合有關業務發展，花旗擬2025年前在港增聘逾550名新的客戶經理和私人銀行家。

花旗香港去年數碼理財服務收入佔整體收入約3成。林智剛指數碼化有助該行滲透至之前未必觸及得到的客戶群，主要是年青客戶，目前逾八成新客經數碼渠道申請該行服務。1年前推出的手機銀行服務Citi Plus亦是吸客引擎，受惠新增美股投資等服務加上起用Mirror的陳卓賢（Ian）宣傳，第四季Citi Plus新客人數按季勁增35%。

花旗夥WeChat Pay HK推Citi Pay with Points 【下一頁】

提升客戶體驗只是數碼化方向之一，花旗亦擬運用監管科技加強合規與風險管理，包括利用AI與大數據分析客戶使用產品服務的情況並識別詐騙。林智剛解釋，監管科技有助減少人為錯誤造成的營運風險，自動化亦容許同事更專注高價值工作。

即使去年疫情反覆，花旗信用卡仍錄雙位數上客增幅，期內信用卡零售消費額升15%，當中逾半來自網上交易。林智剛期望，信用卡網上簽帳可部份抵銷實體消費減少對信用卡業務衝擊。繼宣佈夥拍WeChat Pay HK推憑分消費服務後，他透露花旗今年續透過API（應用程式介面）與合作夥伴開拓數碼生態圈，包括擬推一張具規模聯營卡。

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記者：余倩敏