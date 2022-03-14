【零售銀行】花旗香港：信貸質素未嚴重轉差　Mirror Ian助Citi Plus新客按季勁增35％

▲ 受惠新增美股投資等服務加上起用Mirror的陳卓賢（Ian）宣傳，第四季Citi Plus新客人數按季勁增35％。

疫下本港銀行逾三成分行關閉，香港花旗銀行總經理林智剛承認對今年首兩季業務有影響，連同投資環境惡化，他認為本港零售銀行業務今年前景具挑戰性，但無阻該行的財富管理及數碼創新策略，花旗香港信貸質素亦未因市道欠佳而嚴重轉差。

全民檢測未知會否成事，林智強指關注檢測對分行人流影響，稱零售銀行業務目前不確定性多，但強調該行很多服務已可網上進行，並正推活動鼓勵客戶在Citi Mobile App理財。去年花旗零售銀行利潤持平，優於業界按年跌18％的勢頭，林智剛指該行今年目標是持平至微升，但須視乎疫情持續多久。

花旗香港預測，該行零售銀行貸款增長將由去年的雙位數放緩至今年的高單位數。被問到疫下去年信貸質素有否惡化，林智剛指期內不良貸款比率重返較低水平、破產宗數未見上升，貸款撥備縱增但不算大額，今年暫未見信貸質素嚴重轉差。政府擬禁業主對指定行業商業租戶追租，林智剛稱該行商鋪按揭不多，相信措施對花旗影響不大。

花旗定下2025年香港區財富管理業務客戶數目增長三倍及資產管理規模（AUM）倍增的目標，受惠整合零售與私人銀行客戶的策略，林智剛透露去年整體高端客戶按年錄雙位數增長，資產管理規模亦有高單位數增長。為配合有關業務發展，花旗擬2025年前在港增聘逾550名新的客戶經理和私人銀行家。

花旗香港去年數碼理財服務收入佔整體收入約3成。林智剛指數碼化有助該行滲透至之前未必觸及得到的客戶群，主要是年青客戶，目前逾八成新客經數碼渠道申請該行服務。1年前推出的手機銀行服務Citi Plus亦是吸客引擎，受惠新增美股投資等服務加上起用Mirror的陳卓賢（Ian）宣傳，第四季Citi Plus新客人數按季勁增35％。

花旗夥WeChat Pay HK推Citi Pay with Points 【下一頁】

提升客戶體驗只是數碼化方向之一，花旗亦擬運用監管科技加強合規與風險管理，包括利用AI與大數據分析客戶使用產品服務的情況並識別詐騙。林智剛解釋，監管科技有助減少人為錯誤造成的營運風險，自動化亦容許同事更專注高價值工作。

即使去年疫情反覆，花旗信用卡仍錄雙位數上客增幅，期內信用卡零售消費額升15％，當中逾半來自網上交易。林智剛期望，信用卡網上簽帳可部份抵銷實體消費減少對信用卡業務衝擊。繼宣佈夥拍WeChat Pay HK推憑分消費服務後，他透露花旗今年續透過API（應用程式介面）與合作夥伴開拓數碼生態圈，包括擬推一張具規模聯營卡。

▲ 疫下本港銀行逾三成分行關閉，連同投資環境惡化，香港花旗銀行總經理林智剛認為本港零售銀行業務今年前景具挑戰性，

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記者：余倩敏