高盛CEO要求回復全面辦公室工作　僅半數員工出現

▲ 有消息指高盛傾向員工重回辦公室工作，但實情反映，在紐約總部重開後僅一半員響應安排。（法新社 圖片）

歐美地區疫情漸退，不少公司開始檢討在家工作安排，早前有消息指高盛傾向要求員工自2月準備重回辦公室工作，但實情反映，在紐約總部重開後，僅一半員響應安排。

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投資銀行界對疫後的在家工作安排取態不一，當中高盛集團CEO就曾多番表示，希望員工重回辦公室，認為辦公室工作對公司的成功至關重要。

但在2月底高盛重開紐約總部後，大樓只有5000名員工上班，僅是該總部運作員工的一半。消息指紐約市市長Eric Adams主張恢復辦公室工作，在3月初曾與銀行員工進行閉門會議，其後他向媒體表示，高盛只有數千名員工響應安排。但隨後高盛向《財富》雜誌表示，總部的員工最新出勤率為60%至70%，接近Omicron爆發前的數字，當時大約有8,000名員工每周至少有一天到辦公室。

業界高管取態不一

高盛CEO David Solomon認為，集團的企業文化核心是以面對面溝通來建立，公司每年招聘約3,000名大學畢業生，他們需要向經驗豐富的銀行家學習、建立人際網絡、鼓勵團隊合作等，認為在家工作難以實現目標。同業的摩根大通和摩根士丹利亦有類似觀點。但另一方面，花旗集團、瑞銀等，皆抱持相對開放態度，傾向讓員工選擇混合工作模式。

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責任編輯：王浩賢