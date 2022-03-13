  • 23°C
香港時間 : 2022313日 (日) 21:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高盛CEO要求回復全面辦公室工作　僅半數員工出現

商業 20:39 2022/03/13

分享：

有消息指高盛傾向員工重回辦公室工作，但實情反映，在紐約總部重開後僅一半員響應安排。（法新社 圖片）

歐美地區疫情漸退，不少公司開始檢討在家工作安排，早前有消息指高盛傾向要求員工自2月準備重回辦公室工作，但實情反映，在紐約總部重開後，僅一半員響應安排。

【工作壓力】工作生活不平衡？　5招助員工提升活力

投資銀行界對疫後的在家工作安排取態不一，當中高盛集團CEO就曾多番表示，希望員工重回辦公室，認為辦公室工作對公司的成功至關重要。

但在2月底高盛重開紐約總部後，大樓只有5000名員工上班，僅是該總部運作員工的一半。消息指紐約市市長Eric Adams主張恢復辦公室工作，在3月初曾與銀行員工進行閉門會議，其後他向媒體表示，高盛只有數千名員工響應安排。但隨後高盛向《財富》雜誌表示，總部的員工最新出勤率為60%至70%，接近Omicron爆發前的數字，當時大約有8,000名員工每周至少有一天到辦公室。

業界高管取態不一

高盛CEO David Solomon認為，集團的企業文化核心是以面對面溝通來建立，公司每年招聘約3,000名大學畢業生，他們需要向經驗豐富的銀行家學習、建立人際網絡、鼓勵團隊合作等，認為在家工作難以實現目標。同業的摩根大通和摩根士丹利亦有類似觀點。但另一方面，花旗集團、瑞銀等，皆抱持相對開放態度，傾向讓員工選擇混合工作模式。

【烏克蘭戰爭】烏兩大氖廠停產　佔全球供應生產芯片逾半需求

責任編輯：王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【工作壓力】工作生活不平衡？　5招助員工提升活力
2022/03/11
【工作壓力】工作生活不平衡？　5招助員工提升活力
芯片短缺影響汽車生產　二手汽車價值上升逾5成
今日
芯片短缺影響汽車生產　二手汽車價值上升逾5成
【烏克蘭戰爭】烏兩大氖廠停產　佔全球供應生產芯片逾半需求
今日
【烏克蘭戰爭】烏兩大氖廠停產　佔全球供應生產芯片逾半需求

你可能感興趣

【工作壓力】工作生活不平衡？　5招助員工提升活力
14:43 2022/03/11
【工作壓力】工作生活不平衡？　5招助員工提升活力
芯片短缺影響汽車生產　二手汽車價值上升逾5成
今日 15:19
芯片短缺影響汽車生產　二手汽車價值上升逾5成
【烏克蘭戰爭】烏兩大氖廠停產　佔全球供應生產芯片逾半需求
今日 19:15
【烏克蘭戰爭】烏兩大氖廠停產　佔全球供應生產芯片逾半需求
在家工作 企業文化 銀行 紐約 投資銀行

下一篇文章

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【支援醫護】Uber向醫管局轄下醫護人員　送1萬次Uber Taxi行程
【支援醫護】Uber向醫管局轄下醫護人員　送1萬次Uber Taxi行程
【麥當勞優惠】麥當勞App新優惠　3月14日起推出30元板燒雞腿飽超值套餐
【麥當勞優惠】麥當勞App新優惠　3月14日起推出30元板燒雞腿飽超值套餐
【Tesla】Tesla荃灣設新界西最大型充電站　36個充電器正式運作
【Tesla】Tesla荃灣設新界西最大型充電站　36個充電器正式運作
芯片短缺影響汽車生產　二手汽車價值上升逾5成
芯片短缺影響汽車生產　二手汽車價值上升逾5成
【太古城優惠】SHOPPING+網上平台推六折電子現金券　5月底前到太古城分店可折上折
【太古城優惠】SHOPPING+網上平台推六折電子現金券　5月底前到太古城分店可折上折
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款