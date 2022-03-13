【京東物流】京東物流擬90億人幣收購德邦物流66.5%　收購市帳率1.5倍

▲ 【京東物流】京東物流90億人幣收購德邦物流66.5%

京東物流 （02618） 宣布，以89.76億元（人民幣，下同）收購99.99%德邦控股，德邦控股持有A股公司德邦股份（滬：603056）的66.5%，德邦股份為一家綜合物流公司，提供包括零擔（LTL）運輸、整車（FTL）運輸、 送貨服務及倉儲管理等多種解決方案，交易完成後，將併入集團帳目，京東物流指，收購事項符合集團的戰略發展，並相信其將為集團帶來長期戰略利益。

京東物流表示，德邦擁有完善的現有物流基礎設施、客戶群、網絡及系統，認為（1）收購可讓集團就貨運服務，快速獲取一張覆蓋全國的快運網絡，有效提升網絡能力。（2）京東物流和德邦可以共享網絡資源，進一步提升規模經濟效應，優化成本結構，提高客戶體驗。（3）德邦在製造業（如：機具儀器、 電子電器等）擁有較好的服務能力和客戶群，可助集團擴充服務產品和客戶群，實現從消費端、流通端到生產端一體化供應鏈的拓展，並進一步提高市場份額。（4）德邦擁有良好的品牌形象和口碑，重視客戶體驗，和京東物流「客戶為先」的企業文化高度契合。

通告顯示，截至2021年12月31日，德邦股份收入314億元，按年增長14%，稅後盈利3107萬元，按年跌94%，收購市盈率434倍，以2020年盈利5.18億元計，收購市盈率26倍。另外，德邦控股2021年淨資產59.16億元，收購市帳率1.5倍。

A股上市的德邦股份預測1年市盈率66倍，市帳率2.18倍。

資料顯示，京東近期在物流行業頻頻出手，京東集團旗下京東產發2月連續增持中國物流資產 （01589） 的股權至97.09%，同月京東以5.5億美元，對中概股達達集團進行戰略認購，持股比例提升至52%。

據國家郵政局資料，2021年郵政行業業務收入累計完成1.26萬億元，按年增長14.5%，其中快遞業務1.03萬億元。另外，以同業比較，市場估算順豐去年營收約2000億元，京東物流早前公布業績，2021年全年收入1047億元。

交易完成後，德邦控股將成為京東物流之附屬公司，其財務業績將併入京東物流之合併財務報表。由於德邦於A股上市，待協議所載條件達成及擬議交易完成後，京東物流將對德邦全部已發行、無限制及可買賣股份 （不包括由德邦控股持有的德邦已發行及無限制股份）發出強制性全面收購要約，價格為每股13.15元。

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