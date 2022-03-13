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【俄烏局勢】德銀突轉軚 逐步關閉俄國業務

環球政經 21:54 2022/03/13

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俄羅斯及烏克蘭衝突持續，多間大行包括高盛(美：GS)和摩通(美：JPM)都宣布退出俄羅斯業務。日前曾指出退出當地業務做法不切實際的德銀(美：DB)，在輿論壓力突然轉軚，表示將逐步關閉在俄羅斯的業務。公司表示，正協助跨國客戶縮減營運，亦無意在俄國開展新業務。

【內房危機】碧桂園澄清營運正常 首兩月銷售額近700億人幣  詳情請看【下一頁

德銀日前曾為不打算撤離俄國做法辯護，表示有責任照顧俄國客戶。惟經常批評俄國貪腐的投資大亨Bill Browder批評德銀做法和國際商業銀行的立場相違背，將在西方世界被批評，損害名聲並失去生意。

【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股  詳情請看【下一頁

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以打擊金融犯罪見稱的前德國國會議員Fabio De Masi也表示，德銀和不少俄羅斯精英關係密切，當中部分更面臨制裁，德銀應藉此機會中斷和俄羅斯犯罪活動的關係。德銀曾因被美國司法部指控協助俄羅斯洗錢100億美元，而被罰款7億美元。

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撰文 : 李尚毅

美股 俄羅斯

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